Pai vegetariano se revolta ao descobrir que a mãe de seu filho o alimentou com carne

Um casal que estava aparentemente alinhado em relação as escolhas alimentares para o filho se viu em um momento de discordância que terminou em uma grande briga.

Os dois, que são vegetarianos, decidiram criar a criança com uma dieta sem carne até que o filho tenha idade para escolher se quer, ou não, experimentar outros alimentos.

Segundo o The Mirror, a situação acabou saindo do controle depois de uma viagem em família.

Publicando no Reddit, a mãe conta que ela e o marido decidiram criar o filho sem carne uma vez que os dois, que são vegetarianos, não sabem preparar pratos a base de proteína animal. No entanto, ela precisou tomar uma decisão extrema durante uma viagem em família.

“Meu filho de 16 meses é exigente para comer. Então no nosso primeiro dia de viagem em outro país estávamos fazendo um passeio de barco com a minha família, que ofereceu algumas batatas fritas como opção vegetariana. Meu filho se recusou a comer, mas se encantou por um prato de macarrão com carne que outro menino comia”.

Ela deixou o filho escolher

Preocupada com o filho que cada vez mais se agitava por estar com fome, a mãe então decidiu oferecer outras opções para o menino, mas acabou cedendo quando ele pediu um pouco do macarrão.

“Macarrão é um dos poucos alimentos que ele aceita. Meu marido disse que ele não podia comer, mas eu disse que ele poderia comer, então peguei um pouco e tirei os pedaços de carne para dar a ele”.

“Agora meu marido está irritado comigo, mas eu disse a ele que sempre concordamos que nosso filho poderia escolher comer outros alimentos e ele estava chorando enquanto tentava pegar o macarrão”.

“Depois ele se recusou a dar o macarrão para o nosso filho e eu o peguei e alimentei sozinha. No final, meu filho ficou feliz e sem fome, enquanto meu marido ficou irritado e se recusando a falar comigo pelo restante do passeio”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado ao atender aos desejos do filho.

“Seu marido está agindo de forma irracional, você não deu carne para seu filho, você teve o cuidado de tirar a carne antes de dar para ele”, comentou uma pessoa.

“Você não tinha muitas escolhas para deixar seu filho bem, e o bem dele vem em primeiro lugar”, finalizou outra.