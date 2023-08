Mãe revela ao filho a verdade sobre a esposa do rapaz: ‘Não queria isso para ele’

Uma sogra decidiu buscar por ajuda no Reddit depois de ser criticada pela forma como agiu com a esposa de seu filho. Segundo ela, a relação com a nora nunca foi boa e ela não tem motivos para aceitar a presença da mulher em sua casa.

Conforme o relato, publicado pelo The Mirror, a sogra, que tem 39 anos, decidiu desabafar de forma anônima.

“Sou uma sogra jovem, tive meus filhos ainda muito nova e tenho sorte do meu marido ganhar um bom dinheiro e eu não precisar trabalhar. Fui dona de casa desde o nascimento dos meus filhos e optei por essa vida no lugar de sair para trabalhar. Foi uma decisão em comum acordo entre nós, então me tornei dona de casa e me envolvei com projetos da comunidade local para torná-la melhor”.

“Meu filho mais velho tem 22 anos e se casou, eu estava animada até conhecer minha nora. Ela é uma pessoa direta e focada nos negócios. Não gosto dela, mas tento sem bem-educada em respeito ao meu filho”.

“Um dos motivos que não gosto dela é pela atitude de responder agressivamente. Quando entreguei nosso presente de casamento, ela disse que era apenas do meu marido, já que ‘não foi meu dinheiro’ que pagou por isso. Depois disse que ser voluntária não é um trabalho de verdade porque não recebo por isso, e coisas do tipo”, revela a sogra.

Ela tomou uma decisão drástica

Cansada das atitudes na nora, a mulher acabou “explodindo” durante um jantar em família, o que causou uma grande confusão entre todos os presentes.

“Eu fiz uma refeição caseira e ela disse que eu não faço nada mais no meu dia, só isso. Eu perdi a paciência e disse a ela que ou ela me respeitava ou saia da minha casa. Depois começou a chorar quando a expulsei e meu filho ficou ao lado dela”, conta a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não fez nada de errado, mas sim a nora que está exagerando e extrapolando os limites do aceitável. “Quem fez dela a chefe dos direitos das mulheres? Ela precisa manter seus comentários e julgamentos para si mesma”, comentou uma pessoa.

“Ela está sendo rude e não deveria estar em sua casa novamente até se desculpar. Mesmo que ela pense que você é uma aproveitadora, ela precisa manter sua opinião para ela mesma”, finalizou outra.