Casal instala câmera para vigiar gato de madrugada e se surpreendem com seu comportamento: ‘Maluco’ (Reprodução/TikTok)

Após um dia cansativo de trabalho, a noite cai como uma luva para proporcionar o descanso, a fim de recuperar as energias para enfrentar a longa jornada ao acordar. No entanto, um gatinho chamado Sheldon parece ter trocado os períodos na Ucrânia, onde vive, conforme um artigo publicado pelo portal The Dodo.

No entanto, a troca da noite para o dia extraiu do gatinho ucraniano uma energia bem inusitada. Enquanto seus pais adotivos dormem, ele faz a festa.

Com os registros noturnos do animal, Sheldon tem ganhado cada vez mais espaço e visibilidade nas redes sociais. Apaixonado por travessuras, como descrito por seus pais, o felino prova ser digno do título por meio de seus registros noturnos.

“Foi tomada a decisão de comprar uma câmera para gravar o quarto 24 horas por dia, 7 dias por semana, para mostrar como Sheldon se comporta maluco”, disse Nadia, a mãe de Sheldon, ao The Dodo. “Achei muito engraçado o que Sheldon faz e quis filmar.”

Registros do pet são compartilhados nas redes sociais e viralizam

“Ele corre pela cama como um demônio no meio da noite”, disse Nadia. “Muitas vezes é acompanhado por vários sons, miados, rosnados.”

Ainda que normalmente os bichinhos costumam dormir no período da noite, Sheldon conta com a particularidade diferenciada de trocar os períodos e aproveitar sua noite solo agitada. Embora possa parecer um comportamento incômodo por parte do animal, é só uma forma de externar seu amor e todo seu excesso de fofura na família adotiva.

“Ele vê as atividades noturnas como entretenimento”, disse Nadia. “Já nos acostumamos.”