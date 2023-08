Os dias de princesa deixaram de se limitar apenas aos seres humanos, mostrando que os cãezinhos também têm seus lugares garantidos na realeza. Este é o caso de Nilla, uma cachorrinha resgatada que adora manter sua maquiagem em dia. Relato extraído do portal The Dodo.

Certo dia, Cierra Cezar se preparava para sair e estava aplicando seu rímel. Foi quando Nilla, a mistura de pit bull, apareceu e iniciou sua insistência canina.

“Ela não me deixava em paz sobre o rímel”, disse Cierra ao The Dodo em uma entrevista em vídeo no ano passado. “Ela está lá, choramingando, chorando... exigindo que eu faça a maquiagem dela.”

A fim de resolver a necessidade do pet, Cierra fingiu aplicar o rímel nos cílios de Nilla, bem como o blush, corretivo, batom e spray fixador. “Ela é definitivamente uma garota materialista”, disse Cierra.

Os dois lados de Nilla

Embora o animal tenha apreço por se sentir como uma verdadeira princesa, seus dias de “ogra” também são presentes. Quando não está pedindo para ser maquiada, segue ocupada brincando na lama e sujeira. “O lado da princesa e o do monstro da lama”, define sua mãe.

Cachorro exige que sua mãe faça sua maquiagem todos os dias: ‘Importante mimar os cães’ (Reprodução/Instagram)

Embora comporte uma vida de muita atenção e afeto, as coisas nem sempre foram fáceis ao pet. Cierra a adotou quando ainda tinha nove semanas e vivia em condições precárias.

“Nilla estava muito mal quando a peguei”, disse Cierra. “Ela tinha pulgas e dois tipos diferentes de vermes, [e estava] morando em um galpão com sua mãe e seus companheiros de ninhada.”

Leia mais:

“Eu a levei ao veterinário logo no dia seguinte, e nosso veterinário disse que foi bom termos feito isso”, acrescentou Cezar. “Eles não conseguem acreditar como ela está grande e saudável agora.”

Assista:

Mudança de vida

Ao dar uma oportunidade ao pet, Nilla teve sua vida completamente mudada ao se juntar a Cierra em um lar de muito afeto.

“Levou apenas alguns dias para ela se acostumar comigo e se sentir melhor”, disse Cierra. “Ela tem sido um fogo de artifício desde então.”

Agora, o animal conta com uma vida repleta de mimos com brinquedos, guloseimas, passeios de carro e, atualmente, com “tapas no visual” por meio da “maquiagem”.

“É importante mimar os cães de resgate porque todos os cães merecem amor e uma segunda chance!” disse Cierra. “Eles não podem evitar as cartas que receberam e têm muito amor para dar.”