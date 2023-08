Triste surpresa: homem encontra caixa com etiqueta na caixa postal e não acredita no que encontra (Reprodução/Facebook)

Um residente do Texas, nos Estados Unidos, se deparou com uma caixa etiquetada recentemente, recebendo uma grande surpresa com o achado. O caso foi publicado no portal The Dodo.

Ao se aproximar da caixa postal, o homem se deparou com algo nunca visto antes. Quando parou para observar a caixa de papelão, percebeu que estava aberta e virada para o lado. Com mais uma análise, notou o texto “filhote grátis” etiquetando o objeto.

A caixa estava vazia.

No entanto, o conteúdo não estava tão longe. Havia dois filhotes de pastor alemão dormindo sob uma fileira de caixas no correio do residente.

“Esses dois filhotes foram abandonados em algumas caixas em Cleveland, no Texas”, escreveu Toni Taylor no Facebook . “Eles têm 14 a 16 semanas de idade.”

De acordo com Taylor, os filhotes comiam papel e pedras para sobreviver. O homem notou a fome por parte da dupla e os trouxe para sua casa. No entanto, percebeu que não poderia deixá-los consigo por muito tempo.

Correndo contra o tempo em busca de um teto seguro

Com a possibilidade de comportar os animais apenas por alguns dias, ele buscou ajuda de alguns amantes locais de cães que auxiliaram na busca de um lar adotivo imediato.

Depois de certo tempo de procura, finalmente encontraram um lar adotivo temporário perfeito aos cães em crescimento, por meio de um abrigo específico de pastores para ajudar.

“[Os] filhotes foram [apoiados] pelo Saving Shepherds Rescue, muito obrigado!” Zully Vasquez Ventura escreveu em um comentário no Facebook: “Vou transportá-los para um lar adotivo esta noite”.

Sob os cuidados do Saving Shepherds Rescue, a dupla segue na espera de uma família para entregar-lhes todo o amor merecido. Enquanto isso, os cães seguem em segurança e conforto, recebendo muito carinho e atenção.