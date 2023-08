Noiva cancela casamento após amigas se recusarem pagar para comparecer

Uma jovem noiva decidiu utilizar suas redes sociais para desabafar, em detalhes, sobre os motivos que a levaram a cancelar seu casamento de proporções cinematográficas.

A noiva, Susan, teve seu relato compartilhado no Mumsnet e publicado pelo The Mirror, após viralizar nas redes sociais.

Em uma publicação extensa, feita por ela no Facebook, Susan pede desculpas por ter que cancelar seu casamento pouco tempo antes de ele acontecer. Ela ainda revela que seu relacionamento chegou ao fim devido a “problemas recentes e irreparáveis”.

“Como tudo aconteceu? Bem, te convido a sentar a ouvir. De alguma forma vocês todos estão envolvidos nessa confusão, e mesmo que não tenha sido convidado para o meu casamento, eu não me importo”, começa a noiva.

Segundo ela, o início de tudo era um verdadeiro conto de fadas, uma vez que conheceu o parceiro aos 14 anos e cresceram juntos, até que, aos 18 anos, ele a pediu em casamento. Aos 20, o casal teve seu primeiro filho.

Desde então, eles passaram a economizar para ter o casamento de seus sonhos, mas ainda faltava uma grande quantia em dinheiro que os noivos decidiram pedir aos familiares em forma de presente de casamento.

“Eu especificamente pedi presentes em dinheiro para poder ter o orçamento adequado para o casamento dos nossos sonhos”, revela a ex-noiva.

“Sacrificamos muitas coisas e acabamos pedindo aos convidados cerca de 1200 libras (aproximadamente R$7,700). Conversamos com alguns deles que disseram que dariam até mais para tornar nosso sonho realidade”.

“Deixamos claro que somente quem pudesse contribuir seria convidado para o casamento”, revela.

As coisas saíram do controle

Seguindo com seu relato, a noiva conta que apenas 8 convidados concordaram com os pedidos do casal, sendo que outras pessoas que já tinham concordado em ajudar, retiraram a oferta.

“A família dele retirou toda a oferta de ajuda e até mesmo a minha amiga de infância, que eu considero minha segunda família, deu para trás”, conta.

Tentando manter o casamento, eles pediram um suporte em um valor menor, mas ainda assim ficaram longe de alcançar a meta, o que fez o noivo sugerir que eles “trocassem o grande casamento por uma cerimônia barata, esfarrapada e imunda” em Las Vegas.

“Eu só queria ter o meu grande dia e depois viver minha vida normalmente”, desabafa a noiva antes de revelar que logo o parceiro passou a falar dela pelas costas com os amigos e passou a deixar a casa aos poucos.

Ela então, tomou uma decisão: “Preciso me afastar dessa sociedade horrível. Quão difícil seria colaborar? Eu sou importante para vocês? Lembrete amigável, esqueçam a minha amizade. Estou cortando todas as relações com essas cobras e vivendo minha vida sozinha”, finaliza a noiva.