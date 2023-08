Internautas encontram ‘porta secreta’ na Antártida e dizem tratar-se de bunker nazista

Suposta 'porta' vista no Google Maps na Antártida (Reprodução)

Uma suposta imagem de uma ‘porta secreta’ em uma montanha na Antártida no Google Maps levou à loucura os teóricos da conspiração, que acreditam tratar-se de um antigo bunker nazista.

A imagem compartilhada mostra um quadrado sombreado na costa branca, muito parecida com uma entrada ou uma porta escondida na vasta camada de gelo da Antártida. A imagem foi compartilhada em julho e rapidamente viralizou.

As teorias sobre a imagem são as mais diversas, desde bases secretas do governo até bunkers construídos por nazistas para se esconderem após o final da Segunda Guerra Mundial.

Os rumores da base nazista na Antártida são antigos e começaram quando, em 1938, a Alemanha realizou uma expedição pelo continente na tentativa de obter óleo de baleia, artigo muito importante na época. Não há nenhuma prova para apoiar a teoria de uma base escondida, já que não houve mais nenhuma atividade alemã por lá durante todos os anos após a Segunda Guerra, mas rumores de submarinos alemães avistados na Argentina após a rendição, em 1945, continuaram alimentando boatos e teorias conspiratórias, inclusive de que o próprio Hitler sobreviveu à guerra e teria se escondido na região com a elite do seu comando.

Como teorias da conspiração não precisam ter qualquer ligação com a realidade, vale tudo, desde seres lendários, como o ‘Abominável Homem das Neves”, até local de moradia de gigantes, em função do tamanho da suposta entrada no gelo.

Enquanto a rede ferve com suposições de todos os tipos, alguns céticos preferem jogar um balde de água fria, neste caso, congelada, para dizer que a tal ‘porta’ é provavelmente apenas mais um buraco no gelo, que causou uma ilusão de ótica na foto, “”Às vezes um buraco é apenas um buraco.”