Brasileira visita réplica em tamanho real da ‘Arca de Noé’ e dá detalhes sobre o monumento; veja como ela é por dentro

Uma brasileira visitou o ‘Ark Encounter’, parque temático em Williamstown, em estado de Kentucky (Estados Unidos), que replica a ‘Arca de Noé’ descrita na Bíblia.

“Eles usaram as mesmas dimensões da Bíblia para construírem essa Arca em tamanho real. E aí tudo lá dentro é gigantesco”, disse a mulher no perfil do TikTok ‘Gringa à brasileira’.

De acordo com o site ‘Revista Casa e Jardim’, a réplica é considerada a maior estrutura de madeira do país e segue os padrões descritos no livro cristão.

“Tem muita coisa para ver, dentro e fora da Arca”, disse a brasileira. Ao todo, são 155 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura.

A arca possui três andares que mostram como deveria ser cada compartimento. O primeiro recria o espaço que Noé guardava os mantimentos. Já o segundo local era onde os casais de animais ficavam abrigados e o terceiro é a parte dos alojamentos, onde Noé teria ficado com a família.

Além da estrutura, do lado de fora o parque possui cinema 3D, tirolesa, experiências de ciências, passeio de camelo, zoológico, fazendinha, playground e restaurantes.

Veja a seguir as imagens feitas pela brasileira na visita ao parque. Atualmente o vídeo conta com mais de 30 mil visualizações.

Segundo o site do parque, para visitar o local existem três variedades de ingressos: Passe Bouncer de 3 dias, Combinação Arca & Museu e Encontro da Arca. No primeiro o preço varia de $59.95 (R$ 299,32 na cotação atual) para jovens a $109.95 (R$ 548,96) adulto.

Já na segunda modalidade de visita os preços estão entre $54.95 (R$ 274,35) e $94.95 (R$ 474,07) e na última $29.95 (R$ 149,53) a $59.95 (299,32). Crianças até 10 anos não pagam.

