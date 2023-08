Bilhetinho fofo de cadela viraliza: “Desculpa pelos latidos”

Um bilhetinho fofo ‘escrito’ por uma cadela está viralizando nas redes sociais. Seu dono, Felipe do Céu, de 28 anos, é DJ e designer, e resolveu avisar os vizinhos do prédio onde mora, em Goiânia, sobre Amora.

A cachorrinha precisa ficar sozinha enquanto o tutor trabalha, por isso um pedido de desculpas foi necessário caso Amora estivesse incomodando os moradores próximos.

A publicação mostrando o bilhetinho com o pedido de desculpas foi feita no último dia 17 de agosto e rapidamente viralizou no X (Twitter).

O publicitário explicou que se mudou para o prédio há um mês e que amora tem apenas sete meses, por isso, também deixou seu contato para caso os vizinhos precisassem comunicar algo sobre o filhote.

Veja a seguir o bilhete fofo:

“Meu nome é Amora, sou uma dachsund de 7 meses e recentemente me mudei com meu humano para o apartamento 2209.

Durante a semana, ele precisa ir trabalhar e eu acabo ficando sozinha em casa. Então estou mandando esse bilhetinho para pedir desculpas pelos choros, latidos e barulhos. Ainda estou me acostumando com essa situação e logo estarei mais tranquila.

Caso queira entrar em contato com ele, o nome dele é Felipe e o WhatsApp é [...]”.

No Twitter, o tutor escreveu:

“tem um mês q me mudei e a Amora ainda não acostumou com a casa nova, dai fiz um cartão e irei colocar na porta dos vizinhos com um bombonzin. o medo de levar reclamação sendo enorme kkk”

tem um mês q me mudei e a Amora ainda não acostumou com a casa nova, dai fiz um cartão e irei colocar na porta dos vizinhos com um bombonzin. 🥹



o medo de levar reclamação sendo enorme kkk pic.twitter.com/Bv1kCiqXi8 — fefuxo (@felipedoceu) August 17, 2023

