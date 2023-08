Pombas estão agredindo pessoas na rua e vídeo chama a atenção nas redes sociais

Mais um vídeo envolvendo pombas se tornou viral recentemente e alarmou pessoas de Bogotá, na Colômbia.

De acordo com o portal Pulzo, pombas de um determinado setor estão bicando as pessoas na cabeça quando elas passam próxima a uma árvore na qual passam a maior parte do dia.

Após relatos de que aves atacavam os transeuntes, um jovem resolveu registrar o fato e divulgar nas redes. Na gravação é visto quando uma pomba voa e bicam os cidadãos, se afastando em seguida para se empoleirar novamente na árvore.

O vídeo rendeu piadas, mas ao mesmo tempo gerou preocupação, porque essas aves podem transmitir doenças para as suas vítimas.

Nas redes sociais, as pessoas acham que as aves têm este comportamento porque cuidam das suas crias e sentem necessidade de afugentar quem se aproxima, mas o motivo dos ataques não foi realmente confirmado.

Vale ressaltar que até o momento ninguém se feriu, mas as pessoas ficaram muito assustadas: “A insegurança atingiu níveis inesperados”, brincaram nos comentários.

Veja as imagens a seguir:

Esse não é o primeiro caso de aves cuja atitude surpreendeu e foi registrada em imagens no metrô de Nova York, nos Estados Unidos.

Na gravação é possível ver como uma dupla de pombas simplesmente se une para empurrar uma terceira da plataforma de trem – justo quando ele está prestes a passar.

Confira o vídeo:

