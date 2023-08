Homem coloca cadeado em seu armário para evitar que a namorada use suas roupas

Um homem decidiu desabafar no Reddit depois que sua namorada desenvolveu o hábito recorrente de usar suas roupas. Cansado de ver a companheira pegar as peças sem pedir permissão, ele decidiu colocar um cadeado para impedi-la de pegar as roupas.

No relato, que também foi publicado pelo The Mirror, o homem explica que a namorada tem preferência por usar suas cuecas boxer por considerar elas mais confortáveis.

Sem se identificar, ele conta: “Recentemente minha namorada passou a usar minhas cuecas boxer. Não são minhas camisetas, moletons ou bermudas. São exclusivamente as minhas cuecas”

“Como ela justificou sua atitude com o fato de serem peças confortáveis, eu comprei algumas novas para ela usar. Mas ainda assim ela usa as minhas. Chegam a ser 3 cuecas por dia”!

“Já falei para ela parar com isso e ela ficou chateada e disse que não vai parad, já que nenhum de seus ex-namorados teve qualquer tipo de problema com isso”.

Ele decidiu tomar uma atitude

Irritado e sabendo que a namorada não desistiria facilmente, o homem então decidiu tomar uma atitude.

“Coloquei um cadeado de segurança apenas na minha gaveta de cuecas. Ela ficou frustrada quando não conseguiu abrir a gaveta”.

Quando discutiu o tema com um amigo, ele acabou ouvindo que está agindo feito um idiota nessa situação e que não deveria fazer isso. Apesar de entender as opiniões do amigo e da namorada, ele ainda acha que é algo extremamente íntimo para ser compartilhado dessa forma.

Porém, para os usuários do Reddit, os dois estão agindo errado nessa situação.

“Ela precisa respeitar os seus limites e você não deveria precisar pedir mais de uma vez para ela parar de usar suas roupas”, comentou uma pessoa.

“A sua namorada precisa te respeitar mais, mas vocês são adultos! Colocar um cadeado não é uma boa solução” .