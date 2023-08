Herança de família coloca ponto final no relacionamento de irmãs

O relacionamento já estremecido entre duas irmãs acabou se tornando ainda mais distante depois que uma herança de família foi revelada. Em um desabafo tocante, feito no Reddit, a irmã mais nova contou em detalhes os motivos que fizeram sua avó deserdar todos os familiares, menos ela.

A jovem, de 24 anos, conta que ela e a irmã, de 27, estão com casamento marcado para o próximo ano, sendo que ela se casará em maio e a irmã em setembro. As duas perderam a avó há 6 meses, e a jovem luta até hoje para superar essa perda.

“Minha avó era a única pessoa da família a me tratar como se eu valesse alguma coisa. Meus pais sempre favoreceram minha irmã e foram duros comigo porque dei mais trabalho que ela”.

“Tive dificuldades de aprendizado e problemas de saúde mental desde nova. Minha irmã sempre me intimidava e dizia que eu deveria não ter nascido e que era melhor eu não estar aqui porque só sobrecarrego nossa família”.

“Nossos tios também foram duros comigo porque se incomodavam com a forma como eu encarava as coisas. Mas minha avó foi minha rocha. Quando ela adoeceu eu e meu noivo cuidamos dela e, antes de morrer, ela me deu uma grande quantia em dinheiro para nós construirmos nossa vida juntos”.

Ela foi acusada de monopolizar a herança

Segundo a mulher, após a morte da avó ela descobriu que todos os demais membros da família foram deserdados e que somente ela recebeu o dinheiro, fotos da avó e um colar que ela usava.

“Foi um presente do meu avô e era muito querido por ela. Ela disse que queria que eu usasse ele no dia do meu casamento e em todos os outros dias”, conta a jovem.

Magoados com a atitude da idosa, os demais familiares ficaram chocados ao saber que no lugar de dinheiro, foram presenteados com cartas de desabafos da mulher.

“Na da minha irmã ela disse que de todos da família ela era quem mais a enojava pela forma como ela me tratava e disse que não queria que nada dela ficasse com minha irmã. Todos ficaram chocados, porque ela jogou a forma como me trataram na cara de cada um”.

“Minha irmã agora quer o colar para usar em seu casamento e diz que vai me devolver, falou que é herança de família e que a avó também era dela, mas eu me recusei. A briga foi tamanha que ainda estamos bloqueando membros da família até hoje. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu da única forma possível.

“Você agiu certo! Não a deixe pegar o colar porque você nunca o verá novamente”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã te trata de maneira ruim desde que você se entende por gente. Você não está errada em recusar”, finalizou outra.