Apesar de os ecologistas do Santuário de North Head Australian Wildlife Conservancy (AWC) realizarem rotinas de pesquisas, a fim de monitorar as diferentes espécies que vivem na terra, se surpreenderam com nova descoberta. O caso, reportado pelo portal The Dodo, ocorreu na Austrália e emocionou os profissionais.

A equipe se deparou com um filhote de gambá-pigmeu oriental do tamanho de um mindinho. Já surpresos com o achado, a situação ficou ainda mais emocionante: foram encontrados 11 animais da espécie no local.

Pesquisadores ficam sem acreditar ao encontrar filhotes raros do tamanho mindinho; se emocionaram (Reprodução/A. WRIGHT, E. SIMPSON/AWC)

“O gambá-pigmeu oriental é uma espécie ameaçada”, disse o ecologista de campo da Australian Wildlife Conservancy, Aiden Wright, ao The Dodo. “Ter uma população saudável no santuário é importante para a conservação desta espécie, além de promover a saúde ecológica do santuário.”

Além dos filhotes de gambá raros, também foram encontrados quatro ratos-marsupiais-australianos no local, conhecidos como antequinos marrons. Os animais, que se assemelham com camundongos, são comuns no leste do país.

Encaminhamento dos bichos

Um dos gambás e um dos antequinos foram encaminhados para o Santuário de North Head, a fim de auxiliar em melhorias ao ecossistema. A espécie da dupla tem grande impacto ao meio ambiente, capazes de polinizar as plantas locais.

“Os gambás pigmeus orientais, em particular, são altamente dependentes do néctar”, disse Wright. “Na busca pelo alimento preferido, elas ajudam a transferir o pólen entre as flores. Dessa forma, essas espécies de pequenos mamíferos promovem a saúde dos subúrbios orientais Banksia Scrub, que é uma comunidade ecológica criticamente ameaçada encontrada em North Head.”

Por outro lado, os antequinos marrons são uma espécie originalmente descoberta em North Head, embora periodicamente extinta no local após o surgimento de outros predadores. No entanto, o achado colaborou para a esperança por parte dos pesquisadores.

“Saber que esta espécie está novamente chamando o santuário de lar é uma conquista importante”, disse Wright.