Mulher se ofende após colega de trabalho confundir tatuagem do rosto do padrinho com o Shrek: ‘Não ficou feliz’ (Reprodução/DreamWorks e Pixabay)

Um homem usou o Reddit para relatar uma situação inusitada entre ele e uma colega de trabalho. Por meio do usuário u/HeyImDadMe, ele contou ter confundido uma tatuagem do rosto do padrinho da mulher com o personagem Shrek, da franquia de animação da DreamWorks.

“Basicamente, eu estava com uma colega de trabalho caminhando em direção aos nossos carros e ela me mostrou a foto de uma tatuagem em seu telefone. Eu apenas pensei que estava me mostrando uma tatuagem [normal] e [o desenho] era o rosto de um homem que parecia um ogro para mim”, iniciou o relato na rede social.

“Então eu disse: “É o Shrek”. Ela se ofendeu e contou ser seu padrinho que faleceu. Já a pessoa com a tatuagem, era o pai dela. Quando cheguei em casa, [Minha colega] me mandou uma mensagem de novo e disse que não ficou feliz. Me desculpei por [mencionar] o Shrek [em relação] à tatuagem e depois expliquei que foi um mal-entendido”, finalizou o texto.

Impressões na plataforma

Após terminar seu relato na rede social, diversos internautas deixaram suas opiniões na caixinha de mensagens, apontando se a atitude do rapaz foi ou não “idiota”.

“Se a tatuagem se assemelha ao Shrek, não é culpa sua”, disse um deles.

“Por que ela enfiaria uma foto dessas na sua cara sem dar contexto? Ela estava jogando um jogo perigoso”, comentou um internauta.

“Nunca entendo as pessoas que fazem tatuagens de fotos. Mesmo que seja feito corretamente, o que é uma semelhança precisa com a pessoa, apenas vê-lo de um ângulo diferente enquanto envolve um corpo humano pode fazer com que pareça errado. Adicione fatores como ganho ou perda de peso e o inevitável processo de envelhecimento e tudo dará errado mais cedo do que você pensa”, observou outro usuário da rede social.