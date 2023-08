Mulher se nega a remover piolhos do cabelo da filha por ser vegana: ‘Meu queixo caiu no chão’ (Reprodução/Freepik)

Para muitas famílias, piolhos e lêndeas são sinônimos de desesperos, caracterizando-se como verdadeiros terrores das crianças. No entanto, não funciona da mesma forma para todos os pais.

Em um artigo do The New York Post, o portal trouxe um relato de uma mãe preocupada após tomar conhecimento do cuidado que sua vizinha tem com os piolhos de suas filhas. Em uma coluna de conselhos, ela revelou ter ficado horrorizada ao descobrir que sua vizinha não trata os piolhos de sua filha por ser vegana e não matar coisas vivas.

“Minha filha de sete anos é a melhor amiga da vizinha cuja família é vegana. Isso é bom; nós respeitamos a escolha deles... meu problema é que recentemente essa criança encantadora estava em nossa casa se coçando furiosamente, e descobriu-se que ela estava cheia de piolhos”, contou a mulher.

“Ela me disse que estava penteando os piolhos e lêndeas no jardim, onde eles tinham a melhor chance de sobrevivência”, continuou o pôster, “e meu queixo caiu no chão”, continuou.

Desabafo contínuo

A mulher chegou a perguntar ao colunista sobre o que deveria fazer para resolver a situação.”Não quero separar as crianças, mas não há como ‘penteá-las no jardim’ vá funcionar (pesticidas industriais mal funcionam) e não quero minha filha coberta de vermes”, desabafou.

A mãe da criança com piolhos ainda foi acusada de ser “hipócrita” por sua conduta prática em relação à situação ocorrida. De acordo com a mulher, a vizinha era um “monstro” que estava condenando as lêndeas a uma morte “lenta e dolorosa”, haja vista a incapacidade de sobreviverem no jardim.

