Mulher é acusada de ‘envergonhar’ o namorado ao gritar na hora do parto

Um relato de parto tocante foi publicado no Reddit junto com um pedido de ajuda de uma jovem mãe. Segundo a mulher, enquanto lutava para ter seu bebê, o pai da criança fez questão de exigir que ela parasse ‘de gritar’ ao fazer força.

Conforme o texto, que foi publicado pelo The Mirror, a jovem de 20 anos compartilhou seu relato em um tópico do Reddit.

Sem se identificar, ela conta: “Eu gritei muito e cada vez que fazia isso meu namorado pedia para eu parar de gritar pois o estava envergonhando. Eu também vomitei algumas vezes e eu o via se esconder de vergonha. Quando segurei na mão da parteira para ter algum consolo, ele me disse para soltar, porque parecia embaraçoso”.

“Ele também disse que a posição do parto era vergonhosa e disse alguns nomes vulgares direcionados a mim. Estou magoada com o comportamento dele naquele dia, quando eu mais precisava ter o apoio dele”, conta a mulher.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, a jovem mãe conta que tentou abordar o assunto com o companheiro em outras ocasiões, mas não teve sucesso.

“Sempre que tento falar sobre isso ele me diz que eu estou sendo boba”, revela.

Em pouco tempo, a postagem foi repleta de comentários de apoio e pedidos para que ela repensasse sua relação com o pai do bebê.

“O comportamento do seu namorado não é normal e não é aceitável. Você não é boba. Ele está te dando um grande sinal de alerta e indícios de como ele vai se comportar com vocês em momentos estressantes. Por favor, não deixe o bebê te prender a ele. Você merece mais”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito, o pai do meu filho também agiu assim. Tudo o que me lembro é dele me fazendo ficar envergonhada no meu próprio parto. Por favor, saia fora desse relacionamento”, solidarizou outra.

Tocada com os relatos, a mulher contou que seguiu os conselhos e foi morar com sua mãe enquanto busca por uma nova casa onde consiga morar com seu filho.