Mulher deixa férias de família mais cedo porque amiga da mãe ‘não parava de falar’

Uma mulher, de 35 anos de idade, usou o Reddit para revelar ter deixado as férias de família mais cedo com o marido. O motivo? A amiga de sua mãe “falava demais”. O texto foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/DisgruntledFlamingo na plataforma.

“Eu estava em uma casa de campo de férias com minha família extensa. A casa alugada era de uma amiga da minha mãe, que se divorciou recentemente. Minha mãe avisou que a amiga não estaria por perto durante as férias”, iniciou o texto.

“No entanto, ela esteve no local durante as férias inteiras. Ela falava constantemente sobre seu divórcio e nunca perguntava a ninguém sobre si mesmos. Ela se convidava para todas as nossas refeições sem contribuir e entrava e saía do chalé sem bater. No terceiro dia, eu estava farto e disse à minha mãe que ainda pagaria minha contribuição, mas não passaria minhas férias desta maneira”, continuou o desabafo.

Fim de férias precoce

A fim de evitar dores de cabeça, a mulher resolveu ir embora antes do combinado do local, haja vista a presença indesejada da amiga de sua mãe.

“Eu ofereci algumas opções para o resto da família sair (emergência familiar, etc), mas eles preferiram ficar. Minha mãe chorou e disse que queria passar as férias comigo, mas eu disse que não pagava $150 por noite para ser uma conselheira padrão sobre o divórcio de sua amiga”, contou.

“Expliquei que preferia estar em casa, onde pudesse pelo menos ler e me bronzear em paz, sem alguém que eu não conheça falando comigo sobre o fracasso de seu casamento. Ofereci a todos que continuassem as férias em minha casa, se quisessem, mas todos recusaram. Saí e contribuí com a minha parte”, finalizou o texto, revelando ter coberto seus custos e saído com o marido.