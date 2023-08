Marido acusa a esposa de ser insegura e egoísta no dia do próprio casamento

Os casamentos geralmente são momentos alegres e que os noivos guardam para sempre em suas memórias. No entanto, um casal recém-casado não tem boas lembranças de sua festa.

Desabafando no Reddit, o homem decidiu pedir a opinião de outras pessoas depois de ser acusado de “estragar a festa” para sua esposa ao chamá-la de egoísta e insegura no dia de seu casamento.

Sem se identificar, ele conta que tudo ia bem até que, durante a recepção, encontrou a esposa indo até o banheiro em meio a lágrimas. Ao se aproximar, ele então a viu chorando e tentou descobrir o motivo de seu choro.

“Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que um dos nossos sobrinhos estava usando uma roupa branca no casamento. Eu pensei comigo mesmo que ela estava exagerando, porque é uma criança de seis anos, mas na hora fiquei quieto”.

“Tentei ser calmo e disse a ela que era apenas uma criança e que ela deveria curtir a festa. Ela então mandou uma mensagem para sua irmã ir ajudá-la a arrumar a maquiagem, e depois poder curtir a festa”, conta o homem.

Ele achou que tudo estava resolvido

Seguindo com seu relato, o homem conta que a esposa então volto9u para a festa, mas pouco tempo depois estava conversando com sua irmã, a mãe de seu sobrinho.

“Uma hora depois minha irmã me puxou de lado e me repreendeu pelo comportamento da minha esposa, que exigiu que ela e meu sobrinho fossem embora caso ela não tivesse uma troca de roupas para ele”, conta o homem.

“Eu chamei minha esposa de canto e ela disse que estava correta em sua atitude. Eu então disse que se ela expulsasse a minha família eu iria junto”.

“Ela começou a chorar e disse que não queria seu casamento arruinado por causa do nosso sobrinho e eu, cansado por ela estar causando uma cena e estragando o casamento, disse que ela estava sendo egoísta e insegura por se preocupar que um menino de 6 anos estivesse de branco”.

“Minha esposa está na casa da sua mãe desde o casamento e nem mesmo falou comigo desde então. Sua mãe está exigindo que eu me desculpe porque acha que eu exagerei. Eu não acredito que estou errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado, mas logo poderá estar divorciado.

“É uma criança de 6 anos em um jeans branco com terno! Ela acha que ele seria confundido com a noiva? Isso é egoísta e inseguro da parte dela”, comentou uma pessoa.

“A reação dela está sendo extrema diante dessa situação. Você não deve desculpas a ela, ela é quem deve se desculpar com você. Isso pode definir todo o futuro do seu casamento”, finalizou outra.