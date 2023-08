Horus era um gatinho que não se preocupava muito em ter seu espaço roubado, até que um cachorrinho chamado Coco foi adotado por sua família, há alguns meses. Ao se deparar com um pet alegre e espontâneo, o gato não pensou duas vezes antes de reafirmar seu lugar no ambiente, por meio da valentia. Relato extraído do portal The Dodo.

“Desde o primeiro dia, Horus procurava Coco para pregar peças nela”, disse a cuidadora Andrea Fito ao The Dodo.

Gato que ‘praticava bullying’ muda comportamento após irmão cachorro adoecer: ‘Surpreendeu’ (Reprodução/Andrea Fito)

Com o passar do tempo, Coco foi aprendendo a se defender e ambos viviam travando uma guerra dentro do lar.

“Eles estão sempre procurando um ao outro para brincar de briga”, disse Fito.

No entanto, as coisas mudaram quando algo inesperado aconteceu: Coco ficou doente.

Mudança de comportamento

Após Coco apresentar sinais de falta de saúde, as coisas começaram a ficar preocupantes. Ele não comia e nem bebia, então acabou sendo encaminhado ao veterinário. Chegando lá, descobriu portar um vírus potencialmente mortal em cães e ainda não havia sido vacinada.

“Ela estava mais viva do que morta”, disse Fito. Para o alívio de todos, a doença foi detectada cedo e foi possível tratá-la. No entanto, seu processo de recuperação contou com um apoio totalmente inesperado: o de Horus.

“Ele realmente me surpreendeu. Este não era seu comportamento típico”, disse Fito. “Ele passou de [valentão] para entender que Coco estava muito doente.”

Assista ao vídeo:

A doença foi só um detalhe para reafirmar o carinho que os pets sentiam um pelo outro. Afinal, Horus era apenas um antagonista incompreendido. “Horus estava triste porque Coco estava doente”, disse Fito.

Com o tempo, Coco conseguiu se recuperar e as brigas (carinhosas) voltaram a ocorrer novamente.

“Coco está saudável, gorda, feliz e brigando novamente com Horus”, disse Fito, lembrando que, apesar do retorno à rotina normal, ela agora vê o relacionamento de seus bichinhos de maneira um pouco diferente. “Eu não vi o mesmo afeto entre eles desde então, mas sei que se algo acontecesse novamente, Horus voltaria a isso.”