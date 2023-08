Andrea Christian, uma mulher que auxilia na criação de gatinhos, resolveu dar uma chance a Mystic, um gato resgatado há alguns meses por um abrigo, na Flórida. O animal chegou ao local coberto de sarnas, seu corpo possuía crostas e estava impossibilitado de abrir seus olhos. Relato extraído do portal The Dodo.

“Ele era tímido, mas amoroso desde o primeiro dia em que nos conhecemos”, disse Christian ao The Dodo. “Meu lar adotivo estava bem cheio, mas abri um espaço para ele. Eu imediatamente entendi que sua recuperação iria demorar um pouco mais [do que a maioria].”

Ao ser abraçado pela mãe adotiva, o animal iniciou o tratamento em sua pele e seu corpo começou a se recuperar das feridas. Por último, as crostas deram sinais de desaparecimento do rostinho do animal, até que sua cuidadora teve uma surpresa.

Gatinho abre os olhos após tratamento e resultado impressiona; veja antes e depois (Reprodução/Instagram)

Os olhos do animal finalmente se abriram e revelaram duas cores: uma azul e outra verde.

“Suas duas cores de olhos diferentes foram uma grande surpresa!” Christian disse.

Veja como ele está:

Vida nova

Bastou receber a assistência necessária que Mystic teve sua vida completamente mudada. Agora, ele pôde entender que a vida tinha um futuro de glória reservado a ele. Com seus olhos no padrão heterocromático, o animal poderá esbanjar seu olhar quando desejar.

Durante os cuidados, o animal passou a conhecer a Fuzzy Biscuits, um colega laranja de presente para poder brincar e conviver.

“Foi amor à primeira vista!” Christian disse. “Ele se aconchegou em Fuzzy Biscuits, e ela imediatamente começou a acariciá-lo. Foi então que eu soube que ele seria o melhor menino de todos os tempos.”

Após os cuidados oferecidos por Christian, o animal está preparado para encontrar um lar definitivo e receber todo carinho e afeto merecido.

“Mystic é o gato mais doce, apesar da dor de seu passado. Ele ama todos os outros animais em nosso lar adotivo e nunca discutiu com outro gato. Agora ligamos para Mystic, Mystical Biscuits, dizendo que ele adotou o sobrenome de Fuzzy”, disse Christian. “Ambos estão procurando por sua casa para sempre juntos. Esperamos que eles encontrem uma família Juntos para Sempre.”