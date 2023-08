Cachorro fica minúsculo e irreconhecível após perder 1 kg de pelo; veja antes e depois

Um cachorrinho chamado Max resolveu escapar do quintal de sua casa, no sul da Califórnia, nos EUA, e acabou sendo comprometido pela exposição e falta de cuidados enquanto perdido. Sendo assim, acabou ganhando um aspecto diferente em sua aparência. Relato extraído do portal The Dodo.

Após ter sido encontrado por uma pessoa na rua, foi encaminhado ao insituto Logan’s Legacy, a fim de obter auxílio. Assim que a fundadora, Suzette Hall, se deparou com o pet, deduziu abandono, haja vista o estado dos pelos no qual o animal se encontrava.

No entanto, ao descobrir que se tratava de fuga, os responsáveis pelo pet foram encontrados e tiveram Max devolvido. E então descobriram a razão pela qual seus pelos estavam daquela forma.

“Sua família estava tão preocupada com ele”, disse Hall ao The Dodo. “Eles realmente o amavam e queriam acariciá-lo, mas todos o rejeitaram por causa de seu comportamento. E economicamente, eles não podiam se dar ao luxo de prepará-lo com anestesia.”

Transformação canina

Embora desejassem ajudá-lo, o tratamento devido estava fora das condições financeiras de sua família. No entanto, o Logan’s Legacy resolveu agir.

“Ele estava tão incrivelmente emaranhado “, disse Hall. “Então, cobrimos sua higiene com anestesia.”

Durante o procedimento, Max dormia tranquilamente enquanto os veterinários removiam seus pelos. Foram removidos aproximadamente 1kg de fios emaranhados do animal. Com o resultado, ele ficou irreconhecível.

Cachorro fica minúsculo e irreconhecível após perder 1kg de pelo; veja antes e depois (Reprodução/Suzette Hall)

Veja a foto atual:

Cachorro fica minúsculo e irreconhecível após perder 1kg de pelo; veja antes e depois (Reprodução/Suzette Hall)

“Eu não posso nem dizer o quão animado ele estava”, disse Hall. “Ele estava pulando para cima e para baixo quando eu o levei de volta para sua família.”

A família do animal ficou completamente emocionada. No entanto, a jornada com o instituto ainda não acabou.

“Vamos acompanhar uma vez por mês e ajudar a garantir que ele nunca mais fique assim”, disse Hall. “Agora, ele tem um mundo totalmente novo para explorar e um novo resgate atrás dele. É tão bom ajudar alguém que precisa.”