Um cachorro teria sido deixado para morrer, após apresentar um estado crítico em sua saúde. Da raça Shih Tzu, o pet batizado de Morris pelos socorristas foi abandonado por alguém em março na Ashton-under-Lyme, Grande Manchester, na Inglaterra. O relato foi reportado originalmente no Wales Online.

Morris, com a condição de cego e surdo, mal podia respirar quando encontrado. Um dos socorristas o encaminhou para casa, a fim de tratá-lo, além de levá-lo ao veterinário próximo, reportando à instituição RSPCA.

O instituto removeu 1,3 kg de pêlo do animal, que o impedia de mover-se com propriedade. Com a retirada, foi descoberta a cegueira do animal. Morris passou por alguns meses no abrigo até ser encaminhado a um novo lar cheio de amor.

Transformação legítima

Josephine Newhall, de 82 anos de idade, se apaixonou pelo pet e decidiu adotá-lo. No lar de sua nova mãe, encontrou até mesmo uma namorada (a cachorrinha da filha de Josephine), da raça Lhasa apso, batizada como Ruby.

Leia mais:

“Morris é um lindo cachorrinho e gosta de se aconchegar comigo no sofá. Ele é uma ótima companhia e quando você pensa de onde ele veio, é um milagre que ele ainda esteja aqui”, disse Josephine.

“Sabíamos que ele era cego quando o acolhemos. Mas tenho a casa perfeita para ele e ele pode entrar e sair do jardim com muita facilidade, por isso não é problema para ele”, continuou.

Veja como ele está agora:

Cachorro dado como morto recebe oportunidade de transformação; veja como ele está hoje (Reprodução/RSPCA)

“Também descobri que ele também é surdo - mas ele não deixa que essas deficiências o impeçam. Ele adora brincar com sua bola de tênis e adora visitar Ruby, mas ela pode ser turbulenta com ele às vezes, então ele a avisará.”

De acordo com Ryan King, inspetor do RSPCA, os 1,3 kg removidos de Morris equivalem a 10% do peso corporal total do pet. Agora, o cãozinho voltou a ter esperança em um lar repleto de amor e afeto.