Vídeo mostra batalha de jovem contra píton de quase 5 metros de comprimento

Um jovem se tornou viral recentemente ao mostrar sua batalha para capturar uma píton de quase 5 metros. Apesar de já ter capturado outras cobras, essa era a primeira vez que Jack Cronin, de 18 anos, encarava uma píton.

De acordo com o New York Post, as imagens foram gravadas no Parque Nacional de Everglades, na Califórnia. Nesse local, as pítons se tornaram uma espécie invasora que está dizimando a população de animais locais e sua caça é permitida e recompensada.

Reprodução (New York Post)

“Essa foi minha primeira píton que eu já vi. (...) Aproximando-me vi que havia apenas uma cabeça de cobra ali, do tamanho da minha cabeça. Eu apontei a lanterna de volta para a floresta para ver o corpo e não consegui nem mesmo ver o fim dele. Então eu pulei nele, agarrei sua cabeça, então a coisa enlouqueceu e virou uma luta livre”, disse o jovem.

Com apenas 1,50 metro de altura, Cronin enfrentou uma cobra das grandes e saiu vitorioso ao conseguir conter a cobra.

Ele visitou o parque para o Florida Python Challenge, um concurso anual para que a profissionais e “competidores novatos” disputem por um prêmio de 10 mil dólares e outros prêmios em dinheiro como um incentivo para que eles cacem as cobras que ameaçam o ecossistema.

Confira as imagens a seguir: