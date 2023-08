Noiva proíbe a melhor amiga do noivo de ir ao seu casamento

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit após ter uma grande discussão com seu noivo sobre a lista de convidados para o casamento. Apesar de terem escolhido um casamento pequeno e íntimo, ela quer apenas a família imediata presente, enquanto ele exige a presença de sua melhor amiga.

Sem se identificar, a noiva conta que está com o noivo há 4 anos e que eles devem se casar no próximo ano.

O noivo, que tem 29 anos, tem uma melhor amiga desde os 11 anos de idade e eles sempre compartilharam diversos momentos de suas vidas.

“Ela é casada e está esperando seu primeiro filho. Como ainda está no início da gestação ela contou apenas para nós pois nos quer como padrinhos do bebê. Nós nunca fomos muito próximas, mas ela é uma boa pessoa”.

“Eles chegaram a namorar no colégio, mas deixaram isso de lado. Meu noivo é grato a ela porque ela o ajudou em momentos que ele lutou contra a depressão e o alcoolismo. Ela sempre esteve ao lado dele em cada uma de suas reabilitações”, revela a noiva.

A lista de convidados gerou conflito

Segundo a noiva, desde o princípio ela quis ter um casamento pequeno no jardim de sua casa, contando apenas com a presença da família. O noivo aceitou isso e eles então partiram para a lista.

“Ele listou sua mãe, padrasto, avós, irmã, irmão, cunhado, tios e a melhor amiga. Eu fiquei confusa e disse que queria apenas a família, ao que ele disse que ela era tanto família dele quanto sua irmã”.

“Depois ele disse que o casamento também é dele e que ele tem poder de decisão sobre isso, mas eu fiquei magoada porque meu desejo era ter somente a família imediata e ele desconsiderou isso”.

“Na época do casamento ela vai estar perto de dar à luz, e como parte da família dele é próxima dela, é inevitável que isso se torne o assunto do dia. Algumas pessoas família concordam comigo, mas outras discordam. Eu não quero brigar com ele, mas devo dizer quem quero e quem não quero no meu casamento”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela está errada e apenas deixando seu ciúme falar mais alto.

“Seu marido já se comprometeu a cortar alguns convidados por causa de você, e tudo o que você está fazendo é não se comprometer com a escolha dele e ser mimada”, comentou uma pessoa.

“As pessoas não vão falar só de você no seu casamento. E seu noivo pode convidar quem ele considerar família”, finalizou outra.