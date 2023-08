Mulher descobre que pessoa desconhecida estava morando no seu porão há meses

Ashly Guardino, moradora da Califórnia, Estados Unidos, viralizou nas redes sociais na última semana ao publicar um relato assustador.

De acordo com a publicação feita no TikTok no último domingo (13), a mulher disse que havia um desconhecido vivendo no porão de sua casa.

No vídeo, que atualmente conta com mais de 6 milhões de visualizações, a mulher, que é mãe de três filhos, conta que só notou a presença do invasor ao notar um braço saindo por uma janela de ventilação abaixo da casa.

Ashly diz ter ouvido um barulho estranho durante a manhã de um sábado. Pensando que era alguém no telhado, ela resolveu investigar o lado de fora da casa.

“Fiquei parada na porta, olhando para os lados, quando noto parte da grama se movendo. Quando me aproximei para ver mais de perto, percebi que tinha um braço sujo saindo de uma pequena janela de ventilação do porão e tateando o solo. Minha reação foi gritar: ‘o que você está fazendo?’. E chamar a polícia”, relatou ela em vídeo.

No vídeo, Guardino também mostra que havia um buraco grande na parte de baixo do imóvel, mas que estava fechado com uma tela removível. A pessoa então entrou por aquele espaço.

“Um homem adulto morou aqui por meses. Embaixo da casa, em um espaço em que nem é possível ficar de pé. É impossível descrever como é assustador ver um braço saindo de debaixo da sua casa... tateando a lateral do seu quintal”.

A mãe também mostra o momento que os policiais com armas em punho conversam com o invasor. Os agentes levam o homem escoltado até a viatura.

Em outros vídeos, a proprietária da residência afirmou que o rapaz que invadiu sua propriedade tinha 26 anos e “claramente estava drogado”. Ela também diz que ele já havia sido preso por problemas com entorpecentes.

Ashly Guardino desconfia que o homem morou por três meses no porão pois ela notava que a tela que tapava o buraco nunca estava da mesma forma que ela colocou. Contudo, ela achava que animais ou o vento eram culpados.

Assista ao vídeo em inglês a seguir:

