Homem se nega a dar de suas batatas fritas à esposa e é defendido: ‘Por que é tão difícil?’

Um homem usou o Reddit, na última quarta-feira (17), a fim de compartilhar um ocorrido e pedir a opinião dos internautas. Por meio do usuário u/Timzawesome, na plataforma, ele contou ter se recusado a dividir suas batatas fritas com a esposa e foi defendido pela web.

“Hoje, depois do trabalho, minha esposa queria um sundae com calda quente do McDonalds, então fui com ela. Eu decidi comer batatas fritas também. Perguntei à minha esposa se ela queria suas próprias batatas fritas e ela disse que não”, iniciou o relato na rede social.

“Pegamos nossa comida e estávamos comendo, e ela pediu algumas batatas fritas. Aparentemente, estavam boas e ela queria mais. Eu a impedi [de comer] depois de cerca de 10 batatas fritas”, continuou.

No final, ele perguntou aos internautas se teria sido um idiota por não deixar sua esposa comer de suas batatas. “Meu argumento é que perguntei a ela anteriormente se ela queria seu próprio pedido, o que ela recusou. Seu argumento é que é um imposto padrão para esposas”, finalizou.

Comentários no fórum

Após depositar o ocorrido em um texto na plataforma, diversos internautas deixaram suas impressões na seção de comentários da página. Em sua maioria, as mensagens de mais destaque e votos defendem a atitude do marido.

“Se ela quiser comer batatas fritas, ela pode pedir seu próprio pedido de batatas fritas. O que há com adultos fazendo isso o tempo todo?”, criticou um usuário da rede social.

“Você perguntou se ela queria o dela e ela disse que não. Você não tinha nenhuma obrigação real além da pressão social para compartilhar e você o fez de qualquer maneira. Se ela quisesse mais, deveria pegar suas próprias batatas fritas”, observaram.

“[Ela] poderia ter pedido suas próprias batatas fritas, por que isso é tão difícil? você quer batatas fritas, então peça a sua própria”, outro depositou.