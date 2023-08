Rai Valenzuela observou um comportamento diferente em Bernardita, sua cachorrinha adotada no ano passado. De acordo com ele, o animal tem influência em suas idas ao bar. “Ela me faz beber!” Valenzuela disse ao The Dodo, portal que reportou o relato.

Com a adoção de Bernardita, Rai passou a levar seu pet a todos os lugares próximos de sua casa em Santiago, no Chile. Principalmente as visitas no bar local.

As idas aos bares beneficiavam ambos, haja vista o aproveitamento por parte dos dois. Enquanto Rai se deliciava com as bebidas de sua preferência, Bernardita era o centro das atenções para outros clientes. Não demorou muito para a frequência das visitas aumentarem por parte da dupla.

Homem revela ser influenciado pelo seu cão a beber: ‘Ela me leva até o bar’ (Reprodução/Rai Valenzuela)

Agora não há mais volta: Bernardita sempre arrasta Rai ao bar todas as vezes em que saem para passear.

Costume fixado

“Ela vai começar a me puxar para lá”, disse Valenzuela. “Quando eu quero fazer compras [no mercado], ela teimosamente me leva até o bar.”

Assim que entra no estabelecimento, o animal se recusa a sair sem antes que seu dono faça seu papel de cliente. Sendo assim, Rai acaba pedindo algumas bebidas não planejadas antes de sair de casa.

“Ela é uma ruína para minha carteira”, brincou Valenzuela. “Bernardita consegue o que quer. Não há como você afastar aquele cachorro.”

De acordo com Rai, seu pet sempre acaba o direcionando para outro bar depois do primeiro. “Ela gosta de pular de bar em bar”, disse Valenzuela.

Ainda que adepta a tais ambientes, Bernardita não é pet de um hobby só. “Caminhamos cerca de 10 quilômetros por dia. Esta é uma cidade incrível, cheia de parques, belas calçadas e árvores. E cervejas geladas”, disse Valenzuela. “Bernardita é o cachorro mais feliz da Terra – e o melhor companheiro de bebedeira.”