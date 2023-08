Filha exige que a mãe mude o nome do seu irmão

A escolha do nome de um bebê é um momento delicado para os pais. A partir do momento em que a escolha é revela, são eles que precisam lidar com as mais diversas críticas sobre o nome desejado, e ela vem de todos os lugares possíveis.

Uma mãe recentemente usou o Reddit para desabafar depois que sua filha, de 11 anos de idade, se mostrou contra o nome escolhido por ela e pelo marido para o bebê que estão esperando.

Conforme o The Mirror, que compartilhou a história, a mãe contou que decidiu dar ao filho o nome de Noah, porém, a irmã do menino não ficou contente com a escolha.

“Ela disse que tem um Noah em sua sala da escola e que ela o odeia. Perguntei se ele a estava intimidando, e ela disse que não, mas que ele é irritante com ela. Desde que soube da nossa escolha ela passou a sugerir outros nomes e me pediu para não escolher Noah”.

Ela quer manter a escolha

Segundo a mãe, sua mente e coração já estão decididos quanto ao nome do filho e ela não está disposta a abrir mão da escolha, mesmo sabendo os motivos da filha.

“A palavra dela seria um fator determinante na decisão de vocês? Vocês escolheriam outro nome? Eu não quero. E não quero ter que colocar Noah como um nome do meio. Estou aberta a opiniões”, finaliza a mãe.

Em pouco tempo, diversas pessoas se mostraram favoráveis a decisão da mulher.

Leia também: Mãe é humilhada por garçonete ao deixar o filho sozinho em um restaurante

“Pessoalmente, eu não deixaria isso afetar a minha decisão. Noah é um nome comum e sua filha conhecerá vários Noahs em sua vida. O bebê vai substituir a impressão que ela tem do nome”, comentou uma pessoa.

“Eu não deixaria isso mudar minha opinião. Na verdade, talvez ela é quem mude de opinião sobre o nome quando conhecer o irmão”, comentou outra.

No entanto, uma terceira se solidarizou com a menina: “Ela tem 11 anos e não 2, então eu consideraria a opinião dela. Eu escolheria um nome diferente”.