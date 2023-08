Dinheiro grátis? Erro em caixas eletrônicos permite a retirada de dinheiro indisponível e causa confusão

Um erro envolvendo o Bank of Ireland (Banco da Irlanda) na última terça-feira (15) causou confusão e diversas filas no país.

Segundo o site Meganotícias, usuários do banco começaram a alertar nas redes sociais que, em virtude de um erro, estava sendo permitido a retirada de uma quantia a mais do que tinha na conta. O saque era limitado a mil euros, cerca de 5,4 mil reais na cotação atual.

De acordo com a notícia, no dia seguinte ao incidente o banco irlandês emitiu um comunicado pedindo desculpas e informou que os saques e transferências acima do limite seriam cobrados normalmente das contas dos clientes.

Ainda segundo o texto, o Bank of Ireland, um dos maiores do país, já havia sido multado pelo Banco Central devido a problemas no seu sistema de T.I.

Sobre este novo caso, o órgão responsável segue analisando o motivo do erro.

Confira as imagens das filas a seguir:

[Vídeo] Jovens encontram cobra em alface durante preparo do almoço

Jovens tomaram um susto enquanto preparavam um almoço em Mara Rosa, região norte de Goiás. Nas imagens, que você confere a seguir, é possível acompanhar o grupo de amigas preparando o alimento, quando encontram uma cobra no alface.

“[Uma amiga] deu um grito no meio da receita: ‘Olha a cobra, olha a cobra’. A gente ficou doida, quase morreu do coração…”, contou Marianna Lacerda, que publicou o vídeo.

“O alface estava antes dentro do carro, no colo da minha amiga, em uma sacola. Ela colocou dentro da pia. Ela estava cortando um outro alface que já tinha e ouvimos o grito. Eu mal consegui chegar perto, tenho pavor”, disse a jovem, que comprou o alface em um mercado.

Vídeo mostra amigas desesperadas ao encontrarem cobra em alface enquanto faziam almoço; assista



Portal: https://t.co/Lqsk3utoqX pic.twitter.com/CD6pcoJjpq — ENQUANTO ISSO EM GOIÁS (@egoias) August 18, 2023

