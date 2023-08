‘Chupacabra’ aparece nos Estados Unidos e assusta moradores locais

Lenda folclórica, há boatos de aparições do chupacabra não só no Brasil, mas em toda região das Américas. E parece que dessa vez a criatura apareceu no Texas, Estados Unidos.

Uma moradora da comunidade de Hill Country Village teria flagrado uma criatura estranha semelhante a um cachorro em seu quintal, o que levou pânico e curiosidade aos moradores locais.

Na foto, feita por Tina Kahlig, é possível notar um animal de quatro patas, e pele marrom, com cauda e orelhas grandes.

“Eu estava dentro e olhei para o quintal. E eu vi um animal bem aqui e pensei: ‘Uau, o que é isso?’”, disse a mulher à emissora KENS 5.

Segundo a moradora, o animal caminhou pelo quintal comeu algumas frutas. Em seguida, desapareceu no mato.

Ao publicar a imagem nas redes sociais, vizinhos começaram a comparar a criatura com o chupacabra. “Algumas pessoas acham que é um cruzamento entre um coiote e um cachorro”.

Além do animal folclórico mundialmente conhecido, uma lenda local fala sobre um leão ancião da montanha que vaga pela área, mas que nunca foi documentado.

Já Rachel Malstaff, diretora de mamíferos do Zoológico de San Antonio, disse à TV local que, ao ver as imagens, constatou que o animal parecia um coiote ou um cachorro de grande porte. Já os veterinários disseram que poderia ser um cachorro com problemas de pele.

