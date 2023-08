Christina Biery não perdeu a oportunidade de registrar um achado inusitado enquanto caminhava pela praia. Na costa de Port Aransas, Texas, nos EUA, havia diversas estrelas do mar. Como teria sido sua primeira vez a se deparar com diversos deles ao mesmo tempo, resolveu colocá-los de volta na água aos poucos. Relato extraído do portal The Dodo.

“Foi apenas um dia normal caminhando na praia, como já fiz centenas de vezes antes - [por acaso] havia muitas estrelas do mar naquele dia”, disse Biery ao The Dodo.

Enquanto caminhava pela praia e contemplava as pequenas estrelas do mar, um ser gigante cruzou o seu caminho: se tratava de uma estrela do mar capaz de se igualar ou ultrapassar o tamanho de um rosto.

Achado inusitado

Além de ser maior do que seu rosto, a estrela do mar chamava atenção por todos os seus detalhes. Embora fosse gigante, Biery não hesitou em pegá-la para colocar no mar, assim como fez com as outras.

Banhista se surpreende ao encontrar ‘ser gigante’ na praia; era maior que seu rosto (Reprodução/Christina Biery)

“O corpo central era do tamanho da palma da minha mão”, disse Biery. “Suas pernas [estavam] penduradas quando eu o peguei.”

Biery se deparou com uma estrela do mar cinza, sendo avistada por ela pela primeira vez. Tais seres costumam viver enterrados na areia ao longo da costa e são arrastados para as praias quando o mar está agitado. A mulher conseguiu ter a proeza de contemplar as estrelas do mar pela frequência de ventania na região de Port Aransas.

Embora a mulher não tivesse esperado se deparar com toda aquela quantidade de estrelas e, em especial, a que ultrapassava o tamanho de seu rosto, foi uma experiência a ser lembrada para a vida inteira.

