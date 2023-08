“Tiro certeiro”: assista o momento em que o toureiro é chifrado nas nádegas na Espanha

Um vídeo divulgado nas redes mostra o momento em que o experiente toureiro Alejandro Conquero, de 28 anos, é gravemente ferido durante uma tourada em Madri, na Espanha.

O acidente ocorreu durante a corrida de toura, na última segunda-feira, em Cenicientos. O touro se aproveita de um momento de descuido do toureiro para acertá-lo várias vezes e jogá-lo para o alto com seus longos chifres.

Uma das chifradas acertou o ânus do toureiro, que sofreu “perfuração na região perianal posterior, podendo afetar o esfíncter externo do ânus”, segundo o boletim médico divulgado ainda na arena, antes dele ser levado de helicóptero o hospital mais próximo. Ainda não há um boletim médico atualizado de seu estado de saúde.

Veja as imagens do ataque do touro (CUIDADO, IMAGENS FORTES)

Nas redes, muitos internautas que condenam a prática das touradas se manifestaram em favor do animal.: “Bravo ao touro, isso deveria acontecer com muito mais frequencia para impedir essa matança de animais sem vergonha, horrível e ultrajante”, disse um comentário. “1000 bravos ao touro...Arriba, Olé”, disse outro comentário nas redes.

Fato é que até mesmo os toureiros mais experientes vez ou outra acabam perdendo a luta contra o touro. Em julho desde não, o toureiro considerado como o “Messi dos Matadores” foi ferido durante uma apresentação em Santiago, na Espanha. Ele deixou a arena com ferimentos no pescoço, no rosto, na coxa e no joelho ao ser arremessado no ar pelo animal e o ataque só não foi mais grave porque vários ajudantes correram imediatamente para distrair o touro enquanto ele era retirado do local.

Na semana passada, Enrique Ponce, de 48 anos, também foi chifrado nas nádegas e sofreu um rompimento nos ligamentos dos joelhos durante uma apresentação em Cádiz, no sul da Espanha.

