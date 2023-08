Mulher se depara com ser enrolado em embalagem da Amazon na porta do trabalho e se impressiona: ‘Olhos de esperança’ (Reprodução/KHS)

Assim que Rebecca Van Schepen chegou para trabalhar na Kentucky Humane Society (KHS), um abrigo de animais, se deparou com um ser imóvel enrolado em uma embalagem de entrega vazia perto da porta. O caso, reportado pelo portal The Dodo, aconteceu em uma manhã no início de junho nos Estados Unidos.

Embora tenha estranhado no começo, Rebecca se aproximou e prontamente identificou o que estava por trás da cena triste: se tratava de um filhote de cachorro, mais tarde chamado de Cowboy, sob uma sacola de entrega do lado de fora.

Ao tentar levantar, revelou sua perna gravemente ferida, como revelam as imagens de segurança do local.

“As imagens da câmera de segurança mostraram que ele nunca saiu da sacola de entrega da Amazon a noite toda”, disse Ally Duncan, coordenadora de relações públicas e marketing da KHS, ao The Dodo. “Apesar de seus ferimentos, ele tinha olhos cheios de esperança e estava ansioso para rastejar para o colo de Rebecca por amor quando ela chegasse.

Resgate canino

Com o estado grave no qual se encontrava a perna do Cowboy, o animal teve sua perna amputada e gerou preocupação sobre como ele reagiria após a cirurgia. No entanto, se surpreenderam com sua reação.

“Depois da amputação, ele foi colocado em repouso por alguns dias para garantir que os pontos cicatrizassem corretamente”, disse Duncan. “Pudemos ver uma mudança em seu humor quase imediatamente. Cowboy fez a transição para a vida com três pernas lindamente!”

No processo de recuperação, o animal ganhou a atenção de todos no local e pôde se sentir seguro e amado. “Cowboy é carinhoso, brincalhão e nunca conheceu um estranho”, disse Duncan. “Durante seu tempo na KHS, Cowboy se aconchegou e beijou os membros da equipe e espalhou alegria por onde passou. Ele foi realmente uma lufada de ar fresco!”

Atualmente, o animal se encontra com uma família adotiva e aproveitando cada segundo de sua transformação. De lá para cá, Cowboy tem recebido o devido amor que sempre mereceu.

“Sua nova família diz: ‘Ele se encaixa em nossa família como uma peça de um quebra-cabeça que falta’”, disse Duncan. “Estamos absolutamente emocionados por termos podido ajudar Cowboy e ajudá-lo a encontrar sua casa perfeita!”