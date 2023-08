Mulher impede parceiro de usar celular no banheiro e o faz questionar: ‘Fiz algo de errado?’

Um homem usou o Reddit para relatar um comportamento inusitado da namorada em relação a ele. De acordo com o internauta, sua parceira exigiu que ele parasse de utilizar seu celular enquanto estivesse usando o banheiro. Apesar de trazer a questão na plataforma, acabou aderindo.

“Minha namorada me proíbe de usar o telefone no banheiro porque é nojento. É ruim usar o telefone no banheiro?”, perguntou ele aos internautas da rede social, por meio do usuário u/EmpiricSpirit.

“Parei de usá-lo, mas fui muito repreendido por usá-lo no passado. Fiz algo de errado ao usá-lo? Eu adquiri esse hábito de assistir filmes americanos onde eles mencionam isso”, finalizou seu texto na plataforma. Em seguida, recebeu diversas opiniões na caixinha de postagem.

Reação na web

Após compartilhar sua experiência com o pedido da namorada, diversos internautas criticaram a exigência da mulher sobre ele.

“Ela ‘proíbe’ você e ‘repreende’ você? Grandes bandeiras vermelhas.Espero que ela mantenha sua escova de dentes em um recipiente hermeticamente fechado porque estudos mostram que partículas de cocô acabam lá. Eu estaria mais preocupado com isso.

“Eu tenho um daqueles pequenos dispositivos em que você coloca o telefone por 30 segundos e higieniza o telefone. Mas ninguém me diz que não posso usar meu telefone no trono. POR FAVOR, não deixe que ela domine você assim”, aconselhou um internauta.

“Seu telefone, suas conversas, sua escolha. No entanto, se você estiver dominando o único banheiro enquanto joga no telefone, isso se move para o território de ser um idiota. Mas isso é apenas se você estiver impedindo alguém de usar o banheiro”, observou outro deles.

Usuários chegaram até mesmo a fazer piadas com a situação: ‘Atualmente no banheiro lendo isso”, brincou um deles. “Eu acredito que metade das pessoas do Reddit estão no vaso até agora”, disse outro.

