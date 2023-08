Mulher deixa de raspar parte do corpo e é demitida do trabalho

Uma jovem que trabalhava como garçonete foi demitida depois que decidiu deixar de tirar os pelos de uma determinada parte do seu corpo.

De acordo com o portal Antena 3, ela era funcionário em um bar na praia de Badalona, na Espanha. Tudo aconteceu depois que um cliente pediu que ela cobrisse seu corpo ou voltasse a se depilar, pois aquilo o incomodava.

A jovem, que tinha deixado de retirar os pelos das axilas, foi demitida dias pessoas e a situação foi denunciada ao coletivo Qaliu, que defende a igualdade de gênero.

Xavier Grivé, o dono do quiosque na beira da praia chamado “chiringuito”, nega que a funcionária foi demitida por deixar os pelos da axila crescerem e por se recusar a usar roupas de manga comprida.

Ele afirma que a demissão foi consequência de “comportamento conflituoso” da funcionária e que não quer “problemático” na sua equipe.

O coletivo que media o ocorrido emitiu um comunicado geral sobre o caso e o que eles pretendem conseguir para a trabalhadora.

“Diante dos acontecimentos ocorridos após a emissão do comunicado de ontem, comunico através do coletivo Qaliu, que tem sido meu porta-voz durante este processo, que está ocorrendo um diálogo entre a empresa e o sindicato que me representa (CNT- AIT), em que se colocam em cima da mesa as seguintes ações: o reconhecimento dos erros cometidos pela empresa, a disposição de reparar os prejuízos, a negociação de uma eventual indenização nos termos da lei, e o mais importante, que o ocorrido nunca aconteça de novo”, disse o comunicado”, expressaram.

No momento, eles lutam que “para que esta experiência não se repita”, buscando um “um diálogo, trabalhadores e empresa, discutam chegar a uma solução justa e consensual e, sobretudo, com a certeza de que nenhuma outra pessoa se veja nessa situação apenas por ser quem é”.

