Homem pede o divórcio após a esposa fazer um comentário sobre sua falecida mãe

A vida a dois é um eterno aprendizado e muitas vezes a presença, ou a falta, dos pais e familiares pode interferir na relação do casal. Um homem decidiu recorrer ao Reddit para tentar entender se agiu certo ao pedir a separação de sua esposa.

Segundo ele, a mulher fez um comentário imperdoável sobre sua mãe, que faleceu quando ele tinha apenas quatro anos de vida.

Sem se identificar, o homem conta que sua mãe morreu quando ele tinha quatro anos de idade, o que o fez ser criado por seus avós.

“Eu realmente nunca cheguei a sentir muita falta da minha mãe porque ela morreu quando eu era muito novo, e minha avó sempre esteve ali como uma figura materna para mim”.

“Eu conheci minha esposa dois anos atrás, no nosso trabalho. Nossa conexão foi instantânea e quando começamos a sair ela contou que era divorciada e que a separação foi instigada por sua antiga sogra”.

“Segundo ela, a mãe do seu ex-marido era uma pessoa com pensamentos tradicionais e não aceitava que mulheres saíssem de casa para trabalhar e tivessem contato com outros homens”, explica.

Ele também pediu a separação

Seguindo com sua história, o homem conta que eles se casaram após 2 anos namorando e que estão casados há 1 mês. Tudo ia bem entre o casal, até que ele pegou a esposa conversando com uma amiga no telefone.

“Ela estava falando com uma amiga e disse estar aliviada por minha mãe ter morrido, assim ela consegue ter uma vida normal sem uma sogra mandando nela”.

“Quando ela desligou o telefone eu a confrontei e disse que não gostei da forma como ela falou da minha mãe. Ela pediu desculpas, mas para mim não foi o bastante, disse que quero me separar e fui para a casa de um amigo desde então. Eu agi errado”?

Para os usuários do Reddit, ele está completamente errado nessa situação já que desconsiderou totalmente a experiência anterior da esposa.

“Você está completamente errado! Ela não insultou a sua mãe, ela apenas estava refletindo sobre o que aconteceu com ela antes e como é bom não passar pela mesma situação”, comentou uma pessoa.

“Se isso é o bastante para um divórcio, você nem deveria ter se casado. Os comentários dela foram claramente sobre a antiga sogra dela e não sobre sua mãe. Ela pode ter se expressado errado, mas não foi ofensiva”, comentou outra.