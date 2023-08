Homem decide expulsar a irmã de casa e afirma: ‘Ela não segue as regras’

Um homem decidiu tomar uma decisão extrema envolvendo o convívio familiar com sua irmã. Segundo ele, se ela não for capaz de seguir as regras de sua casa, não poderá estar no local.

Em um relato feito no Reddit, de forma anônima, o homem conta que a situação envolve especificamente sua esposa e sua irmã. Enquanto a esposa é ligada com temas ambientais e se dedica à reciclagem de lixo e alimentos, além de hortas e plantações comunitárias, a irmã não ‘dá a mínima’ para desperdício.

“Minha esposa acredita em compostagem, reciclagem e é ativa em hortas comunitárias e mercados de agricultores. Minha família acha que ela é fanática, mas é algo que ela e os amigos gostam de fazer”, revela o homem.

Recentemente, a irmã dele e seus sobrinhos foram morar com o casal depois que ela se libertou de um relacionamento ruim. Mas foi aí que as tensões começaram.

“Minha irmã não está trabalhando e recebe um benefício, o problema maior é que ela e seus filhos desperdiçam comida. Minha esposa então se ofereceu para ajudá-la a aprender a armazenar alimentos e a fazer sua própria papinha de bebê, mas ela se recusa. Depois começou a se recusar a fazer coisas básicas, como separar o lixo reciclável”.

“Ela acha que as folgas que temos são desperdiçadas e que nós temos dinheiro o bastante para não precisarmos nos preocupar com essas coisas de ‘aproveitamento de alimentos’, depois disse que está cansada das regras estúpidas da minha esposa”.

Ela se recusa a ajudar

O homem então revela que a esposa tentou conversar com a cunhada e explicar sobre a compostagem de alimentos e reciclagem na esperança de tentar inserir a mulher na comunidade em que moram, mas a irmã dele se recusa a aceitar.

“Em determinado dia, minha esposa estava explicando sobre o uso da borra do café na compostagem, e minha irmã ficou irritada e jogou diversos produtos de limpeza na nossa pilha. Ela chamou minha esposa de ‘catadora de lixo’ e de ‘suja’”.

“Disse a ela para encontrar uma nova casa! Ela não pode desrespeitar as pessoas dessa forma em suas casas. Ainda disse que reciclagem pode envolver lixo, mas que nós não somos sem-teto arrastando duas crianças de casa em casa”.

“Ela tentou voltar atrás dizendo que teve um dia difícil, mas ela não faz nada! Disse a ela para sair ou eu envolveria os tribunais, e ela foi naquela mesma noite. Ela está em um abrigo e se fazendo de vítima para toda nossa família”.

“Está implorando nas redes sociais para ter um lugar para dormir e fica se pintando de vítima como se tivesse sido expulsa apenas por não reciclar. Diz que era nossa empregada doméstica e que a tratamos de forma terrível. Ela fica destilando veneno e compartilhando imagens de pessoas doando dinheiro e nos chamando pelos mais terríveis nomes, não sei o que fazer”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, se ela não respeita a dona da casa, não tem qualquer direito de permanecer na casa ou reclamar das atitudes dos donos.

“Ela não respeita vocês e precisa ir embora”, comentou uma pessoa.

“Ninguém destrata meu parceiro e permanece na minha casa. Nem amigos e muito menos família”, finalizou outra.