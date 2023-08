“Custou caro a dança! Mulher sofre acidente por ter rebolado até o chão 😱”

Reggaeton é um dos gêneros pop mais consumidos em todo o mundo. Milhões de jovens ouvem, nos bares e discotecas, os temas mais populares do momento. Algumas pessoas desaprovam este ritmo pelas letras e pela forma como se costuma dançar, mas Será que rebolar é perigoso?

Para responder à pergunta feita anteriormente, nas últimas horas começou a se popularizar a gravação de uma jovem na qual ela deixou claro o que acontece se você dança até o chão sem nenhum tipo de cuidado.

“Uma noite de Bacardi e muito rebolado. Que festa incrível da Taff. Eu sei que as pessoas que estavam lá vão ver e ficarão rindo. Então, é melhor se conter”, escreveu o usuário na postagem onde se vê como a perna foi lesionada ao dançar.

Após alguns minutos, a mulher contou como se sentia: "Estou morrendo de dor, então o rapaz do Uber gentilmente desceu para a farmácia. Neste ponto, eu me arrepiei completamente. Esta é a cara de dor porque torci toda a minha perna e não consigo me mexer por estar me machucando".

Até o momento, a gravação dos fatos soma mais de 600 mil reproduções na aplicação mais baixada em todo o mundo, onde se podem ler mensagens como “rebolado intenso” ou “Você deixou tudo na pista, mana”.