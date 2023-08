Cães vira-lata continuam sendo a preferência nacional, segundo censo de animais

Os conhecidos cães vira-latas continuam sendo os mais amados do Brasil, de acordo com o PetCEnso 2023 divulgado pela DogHero e pelo Grupo Petlove.

Os dados revelam que entre as dez raças favoritas nos lares dos brasileiros, os cães SRD (Sem raça definida) representam 40% do total, quase quatro vezes mais que o segundo colocado, o Shih Tzu, com 12%. Em terceiro lugar na casa dos tutores amantes de animais está o Yorkshire Terrier, com 5%, e o Spitz Alemão, com 4%.

O levantamento usa como base de dados o aplicativo da Petlove, que conta com mãos de 2,5 milhões de pets cadastrados, entre cães e gatos. De acordo com a plataforma, os dados mostram uma leve preferência por cães machos (51,2%), em detrimento das fêmeas, com 48,8% nas famílias que possuem pets, o contrário do que ocorre com gatos, onde a maioria (53,2%) são fêmeas e 46,8% são machos.

Veja a lista com as 10 raças favoritas de cães:

SRD – 40%

Shih Tzu – 12%

Yorkshire Terrier – 5%

Spitz Alemão – 4%

Buldogue Francês – 3%

Lhasa Apso – 3%

Poodle – 3%

Golden Retriever – 3%

Pinscher – 2%

Dachshund – 2%

Gato vira-lata também tem vez

Quando o assunto é gato, a diferença é ainda maior. De todos os animais cadastrados na plataforma online, 98% são vira-latas, a segunda raça mais comum são os gatos Azul Russo, com 0,2% e o Gato de Bengala, também com 0,2%.

Raças de gatos mais comuns:

SRD – 98%

Azul Russo – 0,2%

Gato de Bengala – 0,2%

Snowshoe – 0,1%

Siberiano – 0,1%

Abissínio – 0,1%

Pelo Curto Inglês – 0,1%

Himalaio – 0,1%

Korat – 0,06

Curl Americano – 0,05

Leia também: Homem exige que a namorada doe seu cachorro: ‘tentou me morder’