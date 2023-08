Há três anos no México, uma cachorrinha foi encontrada tremendo perto de uma cerca de arame por uma mulher, que prontamente ficou tocada com a cena. O animal teria sido abandonado no local e estava impossibilitado de se defender. A fim de resolver a situação, sua socorrista resolveu tomar uma atitude. Relato extraído do portal The Dodo.

Além do abandono, a mulher ficou com o coração partido ao ver que o cãozinho não tinha olhos. Como não poderia ficar com o animal, resolveu compartilhar um pedido de ajuda no Facebook, se tornando a ponte para o encontro do pet com seu futuro pai, Mauricio Perez.

“Sem hesitar, fui procurá-la”, disse Perez ao The Dodo. “Ela era super magra. Seus ossos estavam aparecendo. O rapaz não mediu esforços para transformar a vida de seu mais novo pet.

Cachorro sem olhos tem sua vida mudada após ser escolhido por bom samaritano: ‘Foi um processo’ (Reprodução/Mauricio Perez)

“Minha namorada me ajudou a dar banho nela e depois a levamos ao veterinário”, disse Perez. “O veterinário nos disse que ela não nasceu sem olhos, mas que algo aconteceu com ela – como uma lesão ou uma infecção não tratada. Acho que seus antigos donos a maltrataram, mas é algo que não podemos saber com certeza”.

Adaptação e transformação

Ainda que a condição de cega fosse permanente, o animal ganhou um verdadeiro lar com muito amor à sua volta. Batizada de Concha, ela passou a confiar nos pais aos poucos.

“Foi um processo”, disse Perez. “Demos a ela tempo para saber que estava segura, acariciando-a todos os dias até que ela começasse a se livrar do medo.”

No início, Perez planejou o espaço do animal, a fim de evitar que se esbarrasse nas coisas enquanto transitava pela casa. No entanto, foi apenas uma questão de tempo para que Concha se adaptasse.

Cachorro sem olhos tem sua vida mudada após ser escolhido por bom samaritano: ‘Foi um processo’ (Reprodução/Mauricio Perez)

“Ela sabe onde estão todas as portas e todos os móveis”, disse Perez. “Ela sabe onde estão seus pratos de comida e água. Ela é super inteligente. Você nunca imaginaria que ela não tem olhos.”

Embora tenha seu cenário definitivamente transformado, a vida de seus pais também foi completamente alterada.

“Ela está muito bem, feliz e saudável”, disse Perez. “Concha significa muito para nós.”

“Ela mudou nossas vidas. E estou tão feliz que pudemos mudar a dela.”