A história do homem que está de licença desde 2008 e processou a empresa por falta de aumento

A história de Ian Clifford, um homem que é funcionário da International Business Machines Corporation (IBM), voltou a repercutir internacionalmente após o colaborador, que está de licença desde 2008, afirmar ter sido discriminado por não receber nenhum tipo de reajuste salarial por mais de uma década.

De acordo com detalhes compartilhados, Ian apresentou a sua primeira licença em 2008, e durante os 5 primeiros anos conseguiu entrar em um acordo com a empresa para que tivesse algum tipo de compensação financeira, embora seu afastamento. No entanto, em 2013, o colaborador afastado voltou a solicitar mais dinheiro para a IBM.

O acordo da IBM com o funcionário

Diante das reclamações e solicitações, a empresa fechou um acordo com Ian no qual definiu que ele receberia 75% mensais do valor correspondente ao seu salário, que anualmente girava em torno do equivalente a $90 mil dólares. O profissional recebeu ainda $10 mil dólares norte-americanos como forma de “compensação” por qualquer conflito enfrentado.

Embora a situação aparentemente tivesse sido resolvida, em 2022, o trabalhador levou a empresa à Justiça alegando “discriminação por invalidez”. Em sua petição, o funcionário afirmou que precisava de um aumento, com a alegação de que o valor recebido não estaria refletido na inflação.

A decisão da Justiça no caso do funcionário

Negando a petição de Ian, o juiz Paul Housego declarou que: “Não é discriminação por deficiência que o plano não seja ainda mais generoso. Mesmo que o valor de £ 50 mil por ano caísse pela metade em 30 anos, ainda seria um benefício muito substancial”.

