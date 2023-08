Vídeo mostra pessoas sendo arremessadas após falha de segurança em parque de diversões

Cenas dramáticas foram registradas por pessoas que aproveitavam um dia ensolarado em um parque de diversões localizado em Manage, na Bélgica. No registro, compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a trava da atração abre e arremessa as pessoas a uma altura de 3,5 metros.

Segundo informações publicadas pelo O Globo, a imprensa local confirmou que as sete pessoas ficaram feridas, sendo duas delas em estado grave. Uma menina de 10 anos corre risco de vida.

Em entrevista, o prefeito da cidade, Bruno Pozzoni afirmou que as notícias sobre as vítimas do acidente não são as melhores possíveis.

“As notícias não são tranquilizadoras. A jovem está sendo acompanhada pela Unidade de Cuidados Especiais, uma vez que corre risco de vida”.

Além da menina de 10 anos que segue em estado crítico, outras três pessoas precisaram passar por cirurgias ortopédicas, sendo que uma quarta está sendo acompanhada por uma equipe de tratamento psicológico devido a traumas gerados pelo acidente.

Novas informações

Na última segunda-feira, o prefeito se pronunciou novamente atualizando as informações sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo ele, todas foram “estabilizadas”, mas detalhes específicos não foram divulgados.

Com a abertura da trava de segurança durante o ciclo de funcionamento do brinquedo, as vítimas foram arremessadas e se chocaram contra a plataforma da atração e o chão. Segundo o dono da atração, todas as circunstâncias serão avaliadas, mas o brinquedo tinha as vistorias em dia e os documentos estavam regularizados.

O parque segue aberto para visitação uma vez que nenhuma vítima chegou a falecer. No entanto o acesso à atração que apresentou problemas e a esta área do parque permanece fechado.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações a respeito do estado de saúde das vítimas.

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO! IMAGENS FORTES!! ⚠️⚠️⚠️

La Hestre. Drame à un manège. pic.twitter.com/8vNjYOPhrv — moh (@Mohjuventuss) August 14, 2023

