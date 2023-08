[VÍDEO]: Leopardo é atacado por 50 babuínos após tentar fazê-los de presa

Um Leopardo foi atacado por 50 babuínos após tentar fazer animais de presa, tendo sido registrado em vídeo que gerou mais de um milhão de visualizações nas redes sociais. O artigo foi reportado pelo New York Post.

“Naquele momento, percebi que estava testemunhando algo extraordinário”, disse o contador Ricky da Fonseca, de 30 anos, ao Latest Sightings. O homem filmou o vídeo durante um safári no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

A equipe teria parado no sul do local de piquenique de Tshokwane, local onde é comum visitantes pararem no meio da manhã ou final da tarde para lanchar. Na busca de leões, o grupo se deparou com uma cena ainda mais inusitada.

“Nós puxamos para o lado, surpresos ao ver um leopardo macho passeando vagarosamente na beira da estrada”, contou. “Ao me reposicionar para um ângulo melhor, foi quando notei um bando de babuínos brincando na estrada à frente. Isso estava ficando emocionante!”

Leia mais:

Ataque registrado

Embora o grupo de babuínos fosse composto por 50 membros, o leopardo ainda se arriscou a fim de garantir sua refeição.

“O leopardo desapareceu furtivamente na grama na beira da estrada. Ele estava em modo de perseguição total”, contou Fonseca. “Enquanto o leopardo se aproximava dos babuínos, a expectativa pairava no ar.”

“De repente, com uma explosão de velocidade, o leopardo saltou da grama na tentativa de pegar um dos babuínos desprevenido”, continuou.

No registro é possível se deparar com o leopardo se camuflando pela grama ao lado de uma rodovia. Em seguida, ele prossegue para tentar fazer sua presa. No entanto, é surpreendido pela defesa da tropa de babuínos.

Assista:

“A investida foi liderada pelo que parecia ser o homem dominante”, disse Merve Mersinligil, de 38 anos, um pianista responsável pela filmagem de um segundo vídeo do contra-ataque. “Ele pulou no leopardo quase como um tackle de rúgbi, mordendo, batendo e gritando como se não houvesse amanhã.”

De acordo com Fonseca, o animal saiu ferido com alguns cortes e hematomas.