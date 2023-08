Uma caixa lacrada foi encontrada por pedestres em cima de uma lata de lixo e uma ação foi tomada. Assim que os membros do RSPCA Radcliffe Animal Center, um santuário de animais, recebeu o objeto, não estavam certos sobre o conteúdo. Extraído do portal The Dodo, o caso ocorreu em Nottingham, no Reino Unido.

Os gritos presentes na caixa já deixavam claro que havia alguém precisando de ajuda. “Ao abrirmos cuidadosamente esta pequena caixa de papelão, três pares de olhos arregalados e perplexos apareceram”, escreveu o abrigo no Facebook.

Pedestres ouvem gritos vindos de caixa de papelão no lixo e reagem: ‘Três pares de olhos arregalados’ (Reprodução/RSPCA RADCLIFFE ANIMAL CENTER)

Foram encontrados três gatinhos pequenos dentro da caixa, que prontamente se mostraram aliviados pela liberdade de estar do lado de fora.

“Esses pequeninos preciosos tiveram sorte de terem sido encontrados antes de superaquecerem e sufocarem ou serem confundidos com lixo”, escreveu o abrigo.

Leia mais um relato sobre animais:

Destino do trio felino

Após o resgate, os animais seguem sob os cuidados da RSPCA e não apresentam grandes irregularidades no estado de saúde. No entanto, seguem se adaptando e se recuperando da situação passada, a fim de no futuro encontrarem um lar definitivo que possa os rodear com o carinho e amor que sempre mereceram.

Pedestres ouvem gritos vindos de caixa de papelão no lixo e reagem: ‘Três pares de olhos arregalados’ (Reprodução/RSPCA RADCLIFFE ANIMAL CENTER)

“Eles precisarão de muitas experiências positivas para ganhar sua confiança e lugares seguros onde possam escolher se esconder se não se sentirem prontos para dizer olá e brincar”, escreveu o abrigo.

Com a recuperação, os bichinhos serão encaminhados para uma nova fase de suas vidas, ao lado de uma família capaz de proporcionar todos os cuidados necessários. Enquanto isso, o trio segue no abrigo fazendo o que fazem de melhor: apenas existindo e esbanjando seus excessos de fofura.

Leia mais outro relato: