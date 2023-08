Passageiros de carros autônomos confessam que aproveita ausência de motorista para fazer sexo

Cada vez mais populares em São Francisco, os carros autônomos de passageiros, ou robotáxis, como tem sido chamado, tem sido cada vez mais usados para outras atividades além do transporte, segundo reportagem do The San Fracisco Standard.

Mais de um passageiro confessou ter aproveitado da ausência do motorista para fazer sexo no banco de trás sem ser interrompido ou se preocupar com o trajeto.

Uma jovem de 20 anos entrevistada pelo jornal disse que fez seu primeiro passeio de táxi autônomo e teve um ‘trajeto quente’ até sua casa. “Entramos e fomos direto ao assunto, nos agarrando”, disse. “Uma coisa levou a outra, e ele garantiu que eu fosse bem tratada”, afirmou a jovem, que acrescentou que entrou no carro apenas com um casaco grosso e sem calcinha.

Seu parceiro, um homem na casa dos 30 anos, disse que já fez sexo seis vezes em robotáxis, desde ‘amassos’ até sexo completo. “Chega a um ponto em que você fica cada vez mais confortável”, garantiu.

Segundo ele, durante sua última transa os vidros do carro ficaram completamente embaçados, o que seria um grande problema se fosse um carro dirigido por um motorista. “Em qualquer outro contexto, em qualquer outro veículo, isso seria um problema real”, disse.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra pessoas sendo arremessadas após falha de segurança em parque de diversões

Outros quatro passageiros contumazes de táxis autônomos também disseram já terem usado do serviço de transporte para finalidades menos nobres nos últimos meses, e para comprovarem que não estavam mentindo apresentaram inclusive os recibos das corridas.

LEIA TAMBÉM: Suposto “motel evangélico” volta a viralizar nas redes e regras surpreendem; entenda

No Brasil os carros autônomos ainda não se popularizaram, mas com a expansão dos serviços 5G nas principais capitais do país em breve poderão ser oferecidos, embora ainda careçam de uma legislação específica.