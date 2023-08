Noiva pede o divórcio no dia seguinte ao casamento e revela seus motivos

Uma noiva chegou ao limite durante sua festa de casamento. Após o noivo desrespeitar seu único pedido sobre o dia, ela decidiu pedir a separação menos de 24 horas depois de se casar.

Conforme o The Mirror, o caso foi relatado em uma coluna de desabafos, e posteriormente publicado no Reddit para discussão.

Segundo o relato da noiva, o casamento em questão aconteceu no ano de 2021, e desde que foi pedida em casamento pelo antigo companheiro, a mulher afirmou ter apenas uma solicitação em relação a comemoração.

“Casei perto do Natal e quero ter concluído o divórcio antes do final de janeiro. Nunca me importei em ter uma festa de casamento ou uma grande celebração, mas não fui contra os desejos do meu companheiro”.

“Quando ele me pediu em casamento, em 2020, decidimos dividir as responsabilidades e organizar o casamento de forma que os dois ficassem felizes”, revela.

Ela tinha apenas uma regra

Seguindo com sua história, a noiva conta que tinha somente uma exigência em relação ao casamento: a não realização da ‘guerra de bolo’.

“Eu não queria que ele esfregasse bolo na minha cara durante a recepção. Sendo um homem razoável, e que me conhece bem, ele não fez isso, mas sim me agarrou pela nuca e enfiou minha cara dentro do bolo. Ele planejou isso desde sempre pois tinha diversos cupcakes reserva para substituir o bolo destruído”.

“Eu fui embora na mesma hora e disse que nosso relacionamento tinha terminado ali. O problema é que todos insistem que eu devo dar uma segunda chance a ele. Eles falam que estou exagerando por causa dos meus problemas psicológicos”.

“Depois de sofrer um acidente de carro eu fiquei claustrofóbica, então entrem em pânico por ter meu rosto enfiado em um bolo. Eles também insistem em dizer que eu amo meu marido, mas eu não sinto mais isso. Eu não quero, mas todos estão confiantes de que estou cometendo um erro terrível”, finalizou a mulher.

No entanto, tanto a conselheira da coluna quanto os usuários do Reddit afirmaram que ela deve seguir com o divórcio.

“Todos têm certeza de que é um erro, mas não são eles que acordam ao lado de uma pessoa com comportamentos que te desrespeitam. Acho que ele deixou claro que não respeita você e seus desejos, então marque bem as pessoas que estão te apoiando verdadeiramente neste momento”, afirma a conselheira.

“Não foi um pedaço de bolo, foi uma situação humilhante”, comentou uma pessoa no Reddit, ao que outra finalizou: “Ele não só deixou de respeitar seu único limite quanto também fez algo pior para violar seus desejos”.