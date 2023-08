Mulher grita com o marido após ele reclamar de suas roupas em público

Os ânimos entre um casal ficaram exaltados depois que os dois tiveram uma grande discussão em uma loja para bebês. Enquanto homem afirma que estava apenas tentando evitar uma situação constrangedora para a esposa, ela afirma que ele a quer fazer se sentir insegura.

Desabafando no Reddit, o homem, que não se identificou, revela que sua esposa está grávida de sete meses e, por conta da barriga, vem tendo problemas de aceitar seu corpo e sua versão grávida.

Como resultado, ela sempre usa o mesmo vestido azul, que acaba ficando preso entre as nádegas da mulher sempre que ela se movimenta.

“Ela só anda por aí com esse vestido e não se importa se ele fica completamente preso em seu bumbum. Ele literalmente fica enfiado naquela região”, comenta o homem.

Ele tentou alertá-la

Segundo ele, a situação toda saiu do controle enquanto os dois faziam compras em uma loja de bebês.

A mulher estava usando seu vestido azul, que novamente ficou preso entre as nádegas revelando mais do que deveria.

“Eu disse a ela para ‘puxar o vestido’ do meio de seu bumbum, mas ela ficou completamente louca comigo dizendo que não tinha outras roupas para usar e que eu a estou fazendo se sentir desconfortável. Ela também disse não se sente bonita com suas outras roupas.”.

“Eu fiquei irritado e disse a ela que ninguém se importa se ela parece bonita ou não. Ela está grávida de 7 meses e tem que ter o mínimo de decência ao andar em público, o que não inclui andar com o bumbum aparecendo porque o vestido está enfiado no meio dele”.

“Ela rebateu dizendo que eu não quero que ela saia de casa e que eu quero que ela se sinta mal fazendo isso para ela deixar de sair. Depois ainda disse que não quero as pessoas olhando para ela porque eu sou inseguro. Eu estou errado?”, finalizou o homem.

No entanto, os usuários do Reddit concordaram com a mulher e disseram que ele deveria apoiá-la.

“Você foi maldoso ao fazer ela se sentir mal em público”, comentou uma pessoa.

“Vocês dois estão errados, você por deixá-la embaraçada e ela por agir dessa forma”, finalizou outra.