Mãe aciona a polícia após flagrar a irmã amamentando seu bebê

Uma mãe chegou a tomar atitudes extremas ao descobrir que sua irmã estava amamentando seu bebê sem autorização. As mulheres, que têm 22 e 27 anos, tiveram os filhos com duas semanas de diferença e normalmente se alternam e ajudam nos cuidados com as crianças.

Segundo o The Mirror, o caso das irmãs se tornou um tema para discussão no Reddit, onde uma delas desabafou sobre o ocorrido.

Sem se identificar, a mulher conta: “Tenho 22 anos e minha irmã 27. Nós tivemos nossos bebês com duas semanas de diferença e nossos filhos agora têm três e cinco semanas”.

“Eu precisei passar por uma cirurgia e o pai do meu filho não é presente em nossas vidas. Ela e meu cunhado se ofereceram para cuidar do meu filho enquanto eu estivesse no hospital, e não me cobraram nenhum valor por isso. Mas quando cheguei em casa eu peguei minha irmã amamentando meu bebê em seu seio”, revela.

“Eu não tive problemas a princípio, mas ela então disse que fez isso após jogar fora todo o ‘lixo’ alimentar que eu estava dando para o meu filho, e falou que ia retirar e doar seu leite para ele. Eu fiquei em choque, fui ao banheiro e chamei a polícia”.

Tudo virou uma grande confusão

Seguindo com seu relato, a mulher então conta que quando a polícia chegou não pode intervir já que as atitudes de sua irmã não foram consideradas como um crime. No entanto, a relação entre as duas fugiu do controle.

“Ela explodiu comigo dizendo que foi errado da minha parte chamar a polícia enquanto ela apenas tentava ajudar. Eu disse a ela que ele jogou fora 14 latas de fórmula sem nem me consultar e eu fiquei sem nada para substituir”.

“Ela agora quer que eu pague pelos dias que ele cuidou do meu filho, mas eu disse que não tenho condições e que nem mesmo tenho como repor as fórmulas despejadas no lixo por ela. Eles então me bloquearam em tudo e meus pais conseguiram me ajudar com apenas duas latas, mas não conseguem me ajudar com mais. Eles acham que eu agi errado ao chamar a polícia porque a ocorrência poderia afetar no trabalho da minha irmã”.

Para os usuários do Reddit, as reações foram variadas.

“Sua irmã agiu errado, ela estava tentando te controlar e controlar como você cria o seu filho. Ela destruiu sua propriedade e o alimento do seu filho e quando não recebeu o retorno que esperava, decidiu se vingar”, comentou uma pessoa.

“Ela despejou latas e latas de fórmulas que são caras e que foram compradas por você por causa da opinião dela. Eu teria feito a mesma coisa”, comentou outra.

“Sim, sua irmã agiu errado, mas chamar a polícia foi exagerado demais”, finalizou uma terceira.