Homem leva multa e se revolta com amigo após ele não querer dividir penalidade: ‘Surtou’

Um homem de 30 anos de idade usou o Reddit para desabafar sobre a reação do amigo, após levar multa e querer dividir com ele. Segundo o autor do texto, por meio do usuário u/Status-Cheek5411, as coisas ficaram tensas quando se negou a arcar com metade da penalidade.

“Recentemente saí para um evento com meu amigo, de 32 anos. Mas antes de irmos, decidimos que seria melhor nos encontrarmos na casa dele, e irmos com seu carro para o evento”, iniciou o texto na rede social.

“Estacionamos em algum lugar onde ele disse que estava bem e parecia não dar problemas, e fomos ao evento, sem problemas nos divertimos. No entanto, quando voltamos para o carro dele, fomos recebidos com uma bela multa por estacionar na vaga errada e meu amigo meio que surtou em resposta”, continuou.

Laço de amizade fragilizado e reação no fórum

Segundo o autor do relato, seu amigo se acalmou em seguida e fez um pedido inusitado: desejava dividir a penalidade com o amigo, haja vista ter sido sua companhia durante o trajeto.

“Me disse que como eu vim com ele no carro, também fui responsável por parte da multa, ao que eu disse que não, isso é ridículo. Eu não tinha decisão sobre o estacionamento, e não tinha ideia do que aconteceria. Veja bem, não tenho controle sobre as decisões de direção, não disse a ele para estacionar em lugar nenhum. Então, entramos em uma grande briga e, como resultado, não falo com ele há dias”, finalizou.

Os comentários em evidência do relato expõe diversas mensagens de apoio ao autor do texto. “Como motorista, era sua responsabilidade estacionar legalmente. [Mas] se ele tivesse que pagar por um estacionamento, seria bom se você se oferecesse para dividi-lo”, observou um usuário do Reddit.

“Ele é o motorista. É o veículo dele. Se ele escolheu o local e você não teve nenhum comentário ou influência sobre isso, então é sobre ele. Agora, se você quiser ajudar, seria legal, mas não é obrigatório”, comentou outro.