Funcionário perde emprego com salário de 18 mil reais após postar foto nas redes sociais

Em 2010, o perfil Dilma Bolada, que satirizava ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi criado e se tornou famoso na Internet, acumulando mais de 2,8 milhões de seguidores.

Por trás do projeto, estava o publicitário Jeferson de Oliveira Monteiro, que voltou a ser notícia após passar por uma demissão polemica.

De acordo com o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, ele acaba de perder um cargo com salário de R$ 18 mil da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) depois de ter publicado uma foto nas redes sociais.

Na imagem, ele apareceu viajando em Amsterdam, na Holanda. No entanto, a viagem à Europa foi particular enquanto ele não tinha direito a férias, pois ainda não tinha completado o período mínimo de um ano no ofício.

Ele trabalhava como gerente de Pauta da EBC, no Rio de Janeiro, para projetos de programas informativos da TV Brasil. O cargo estatal foi adquirido no início do ano e era considerado de confiança.

Como a viagem para a Europa não foi a serviço, ele precisava de uma autorização da Secretaria de Comunicação da Presidência e isso não aconteceu.

O presidente da EBC, Hélio Doyle, afirmou que a viagem foi irregular e informou que a perda do cargo foi a única saída possível para o caso.

“É injustificável. Ele exerce uma função comissionada e não estava viajando a trabalho, nem com direito a férias ainda. Viajou recebendo salário, cometeu uma irregularidade. A exoneração é a única saída. Lamento muito, Jeferson é um ótimo profissional”, justificou.

O colunista informou que Jeferson Monteiro foi contatado, mas não deu nenhuma declaração sobre o ocorrido.

